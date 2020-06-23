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В Ростовской области при ДТП пострадали два человека
Два человека пострадали при столкновении "Газели" и автобуса на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:08
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ростовская область, происшествия

В Ростовской области при ДТП пострадали два человека

13:08 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
Автомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении "Газели" и автобуса на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла в 9.45 мск вторника на 13-м километре автодороги "Новочеркасск-Багаевская".
По предварительным данным, водитель "Газели" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту №125 "Донской - автовокзал Новочеркасска".
"В результате ДТП, предварительно, пострадали два человека: водитель "Газели" и пассажирка автобуса 1979 года рождения", - сказал представитель ведомства, добавив, что на момент ДТП в автобусе находилось около 40 человек.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Вчера, 06:42
В Кемерово скорая помощь перевернулась при ДТП
По данному факту проводится проверка.
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