В Ростовской области при ДТП пострадали два человека

Авария произошла в 9.45 мск вторника на 13-м километре автодороги "Новочеркасск-Багаевская".

По предварительным данным, водитель "Газели" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту №125 "Донской - автовокзал Новочеркасска".