https://ria.ru/20200623/1573357430.html
В Ростовской области при ДТП пострадали два человека
Два человека пострадали при столкновении "Газели" и автобуса на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:08
2020-06-23T13:08
ростовская область
происшествия
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ростовская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия