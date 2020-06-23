https://ria.ru/20200623/1573356901.html
Жительницу Пермского края оштрафовали за побег из COVID-отделения
Жительница Пермского края, изолированная после контакта с предположительно заразившимся коронавирусом, оштрафована на 7,5 тысяч рублей за побег из больницы,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:05
2020-06-23T13:05
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кунгур
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ПЕРМЬ, 23 июн - РИА Новости.
Жительница Пермского края
, изолированная после контакта с предположительно заразившимся коронавирусом
, оштрафована на 7,5 тысяч рублей за побег из больницы, сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда.
В середине мая жительницу Суксунского района
, общавшуюся с человеком, у которого подозревали коронавирус, направили в инфекционное отделение больницы Кунгура
. В медучреждении ей предстояло провести более двух недель с момента контакта. При выписке пациентка должна была иметь отрицательные тесты на COVID-19.
"На третьи сутки женщина самовольно покинула больницу. Она признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ей назначен штраф в 7500 рублей", — говорится в сообщении.
Постановление пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе суда.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действует до конца июня.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3266 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2028 человек, 113 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.