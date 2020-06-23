Жительницу Пермского края оштрафовали за побег из COVID-отделения

Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

ПЕРМЬ, 23 июн - РИА Новости. Жительница Жительница Пермского края , изолированная после контакта с предположительно заразившимся коронавирусом , оштрафована на 7,5 тысяч рублей за побег из больницы, сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда.

В середине мая жительницу Суксунского района , общавшуюся с человеком, у которого подозревали коронавирус, направили в инфекционное отделение больницы Кунгура . В медучреждении ей предстояло провести более двух недель с момента контакта. При выписке пациентка должна была иметь отрицательные тесты на COVID-19.

"На третьи сутки женщина самовольно покинула больницу. Она признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ей назначен штраф в 7500 рублей", — говорится в сообщении.

Постановление пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе суда.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действует до конца июня.

По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3266 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2028 человек, 113 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.