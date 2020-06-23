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Жительницу Пермского края оштрафовали за побег из COVID-отделения
Жительница Пермского края, изолированная после контакта с предположительно заразившимся коронавирусом, оштрафована на 7,5 тысяч рублей за побег из больницы,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:05
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Жительницу Пермского края оштрафовали за побег из COVID-отделения

13:05 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 23 июн - РИА Новости. Жительница Пермского края, изолированная после контакта с предположительно заразившимся коронавирусом, оштрафована на 7,5 тысяч рублей за побег из больницы, сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда.
В середине мая жительницу Суксунского района, общавшуюся с человеком, у которого подозревали коронавирус, направили в инфекционное отделение больницы Кунгура. В медучреждении ей предстояло провести более двух недель с момента контакта. При выписке пациентка должна была иметь отрицательные тесты на COVID-19.
"На третьи сутки женщина самовольно покинула больницу. Она признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ей назначен штраф в 7500 рублей", — говорится в сообщении.
Постановление пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе суда.
Медицинский работник
1 июня, 13:16Распространение нового коронавируса
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Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действует до конца июня.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3266 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2028 человек, 113 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСуксунский районПермский крайКунгурПроисшествия
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