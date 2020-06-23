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В Краснодарском крае загорелось административное здание
Административное здание загорелось на площади 600 квадратных метров в Северском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северский район
краснодарский край
происшествия
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северский район
краснодарский край
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573357731_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_560049b9ee2321ec550ec3d02e4ed92f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северский район, краснодарский край, происшествия

В Краснодарском крае загорелось административное здание

13:04 23.06.2020 (обновлено: 13:12 23.06.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Краснодарском крае. 23 июня 2020
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Краснодарском крае. 23 июня 2020
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Краснодарском крае. 23 июня 2020
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Административное здание загорелось на площади 600 квадратных метров в Северском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании в поселке Афипский административного здания на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 12.33 пожар удалось локализовать. К ликвидации возгорания привлечены 45 человек и 13 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северский районКраснодарский крайПроисшествия
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