https://ria.ru/20200623/1573356767.html
В Краснодарском крае загорелось административное здание
Административное здание загорелось на площади 600 квадратных метров в Северском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:04
2020-06-23T13:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северский район
краснодарский край
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573339970.html
северский район
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573357731_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_560049b9ee2321ec550ec3d02e4ed92f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северский район, краснодарский край, происшествия