В Краснодарском крае загорелось административное здание

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Административное здание загорелось на площади 600 квадратных метров в Северском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о возгорании в поселке Афипский административного здания на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 12.33 пожар удалось локализовать. К ликвидации возгорания привлечены 45 человек и 13 единиц техники.