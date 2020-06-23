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Распространение нового коронавируса
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В Иране выявили 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Иране за сутки выявили порядка 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:04
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране выявили 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки

13:04 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. В Иране за сутки выявили порядка 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2445 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 121 человек.
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Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 209 970, жертв – 9863. При этом на данный момент выздоровели не менее 169 160 человек.
В Иране уже более недели, за исключением одного дня, за сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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