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Лавров призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь
Стороны конфликта в Ливии должны немедленно прекратить огонь, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:12
акиля салех
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акиля салех, халифа хафтар, триполи, сша, обострение конфликта в ливии, сергей лавров, ливия, в мире

Лавров призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

13:12 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стороны конфликта в Ливии должны немедленно прекратить огонь, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как подчеркнул министр, военное превосходство одной стороны над другой в конфликте в Ливии за последние годы каждый раз носило временный характер, всегда наступали ответные действия, ситуация на земле менялась, и в зависимости от того, кто наступал, а кто отступал, отступающая сторона была готова к переговорам, а наступающая не была к этому расположена. "И все это уже поняли давно", - сказал министр журналистам по итогам переговоров с министрами иностранных дел Китая и Индии.
"Поэтому я не вижу каких-либо вариантов кроме немедленного прекращения огня. И решения всех остальных вопросов на основе переговорного процесса в русле тех пониманий, которые закреплены в декларации Берлинской конференции", - подчеркнул он.
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Как отметил глава МИД РФ, это касается и политического устройства Ливии - все три главных исторических района этой страны должны быть равноправно представленными в переговорном процессе и по его итогам в новых органах государственной власти, и исполнительной, и законодательной. Экономические вопросы также должны решаться с учетом интересов и баланса интересов каждой из этих трех частей страны.
"И вопрос о том, кто же будет иметь легитимную силу в отношении применения военной силы в ливийском государстве, тоже должен быть предметом договоренностей", - сказал Лавров.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Политическую поддержку Хафтару оказывает Египет. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По ее итогам глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Акиля СалехХалифа ХафтарТриполиСШАОбострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровЛивияВ мире
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