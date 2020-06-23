Лавров призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

Как подчеркнул министр, военное превосходство одной стороны над другой в конфликте в Ливии за последние годы каждый раз носило временный характер, всегда наступали ответные действия, ситуация на земле менялась, и в зависимости от того, кто наступал, а кто отступал, отступающая сторона была готова к переговорам, а наступающая не была к этому расположена. "И все это уже поняли давно", - сказал министр журналистам по итогам переговоров с министрами иностранных дел Китая и Индии.