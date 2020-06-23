Песков переадресовал в МВД вопрос о проведении одиночных пикетов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в МВД с вопросом о проведении одиночных пикетов; он также напомнил о том, что пока еще эпидемиологическая ситуация в России полностью в норму не вернулась и действуют определенные ограничения.

"Я ничего не могу вам ответить по этому вопросу, здесь аргументацию нужно получать именно из МВД", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что одиночные пикеты якобы перестали быть разрешенными акциями.

"Вы не забывайте, что так или иначе эпидемиологическая ситуация полностью в норму не вернулась. И существуют определенные ограничения, они действуют до сих пор", - добавил он.