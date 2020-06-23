https://ria.ru/20200623/1573356495.html
Песков переадресовал в МВД вопрос о проведении одиночных пикетов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в МВД с вопросом о проведении одиночных пикетов; он также напомнил о том, что пока еще... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:03
2020-06-23T13:03
дмитрий песков
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, общество