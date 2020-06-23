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Песков переадресовал в МВД вопрос о проведении одиночных пикетов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в МВД с вопросом о проведении одиночных пикетов; он также напомнил о том, что пока еще... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:03
дмитрий песков
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, общество

Песков переадресовал в МВД вопрос о проведении одиночных пикетов

13:03 23.06.2020
117
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в МВД с вопросом о проведении одиночных пикетов; он также напомнил о том, что пока еще эпидемиологическая ситуация в России полностью в норму не вернулась и действуют определенные ограничения.
"Я ничего не могу вам ответить по этому вопросу, здесь аргументацию нужно получать именно из МВД", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что одиночные пикеты якобы перестали быть разрешенными акциями.
"Вы не забывайте, что так или иначе эпидемиологическая ситуация полностью в норму не вернулась. И существуют определенные ограничения, они действуют до сих пор", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2 июня, 12:50
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве, заявил Песков
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