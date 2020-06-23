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Спрос россиян на туризм вырос почти втрое после отмены самоизоляции
Россияне стали чаще приобретать туристические путевки после начала снятия ограничительных мер, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:02
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коронавирус covid-19
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм

Спрос россиян на туризм вырос почти втрое после отмены самоизоляции

13:02 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевТуристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга
Туристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
Туристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россияне стали чаще приобретать туристические путевки после начала снятия ограничительных мер, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi.
Qiwi проанализировала динамику трат россиян в период коронавирусной пандемии с 1 марта по 15 июня 2020 года. С 8 июня отмечается заметный рост покупок туристических путевок после резкого спада в марте-мае, составившего 81% в сравнении с весной прошлого года. Аналитика Qiwi основана на данных интернет-эквайринга, Qiwi Кошелька, дистанционного банковского обслуживания банков-партнеров и других онлайн- и офлайн-каналов группы по категории туристических продуктов.
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"С 8 по 15 июня 2020 года рост оборота по категории туристических путевок составил 172% в сравнении с результатами начала месяца. Это связано, прежде всего, с анонсированием снятия большинства ограничений по передвижению в крупных городах с 9 июня, а также открытием туристического сезона в южных регионах России. Общее количество покупок за период по направлениям российского внутреннего туризма выросло на 56%. 15 июня стало пиковым днем по покупкам путевок: рост оборота составил 468% в сравнении с первым днем месяца", - подсчитали аналитики.
В первой половине июня 61% путевок приобретены онлайн, что на 33 процентных пункта больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, отмечается снижение количества возвратных платежей (чарджбеков) по турпродуктам на 40% по сравнению с показателями весны.
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"Позитивная динамика говорит о возобновлении спроса на туристические путевки, преимущественно за счет российских южных курортов. Тем не менее, пока нет предпосылок быстрого восстановления отрасли. После глубокой рецессии этой весны потребуется немало времени на возвращение к докризисным показателям. Важную роль здесь, конечно, сыграет дальнейшая ситуация с коронавирусом", - отмечает директор по развитию интернет-эквайринга и альтернативных методов оплаты Qiwi Ришат Аббазов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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