Спрос россиян на туризм вырос почти втрое после отмены самоизоляции

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россияне стали чаще приобретать туристические путевки после начала снятия ограничительных мер, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi.

Qiwi проанализировала динамику трат россиян в период коронавирусной пандемии с 1 марта по 15 июня 2020 года. С 8 июня отмечается заметный рост покупок туристических путевок после резкого спада в марте-мае, составившего 81% в сравнении с весной прошлого года. Аналитика Qiwi основана на данных интернет-эквайринга, Qiwi Кошелька, дистанционного банковского обслуживания банков-партнеров и других онлайн- и офлайн-каналов группы по категории туристических продуктов.

"С 8 по 15 июня 2020 года рост оборота по категории туристических путевок составил 172% в сравнении с результатами начала месяца. Это связано, прежде всего, с анонсированием снятия большинства ограничений по передвижению в крупных городах с 9 июня, а также открытием туристического сезона в южных регионах России. Общее количество покупок за период по направлениям российского внутреннего туризма выросло на 56%. 15 июня стало пиковым днем по покупкам путевок: рост оборота составил 468% в сравнении с первым днем месяца", - подсчитали аналитики.

В первой половине июня 61% путевок приобретены онлайн, что на 33 процентных пункта больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, отмечается снижение количества возвратных платежей (чарджбеков) по турпродуктам на 40% по сравнению с показателями весны.

"Позитивная динамика говорит о возобновлении спроса на туристические путевки, преимущественно за счет российских южных курортов. Тем не менее, пока нет предпосылок быстрого восстановления отрасли. После глубокой рецессии этой весны потребуется немало времени на возвращение к докризисным показателям. Важную роль здесь, конечно, сыграет дальнейшая ситуация с коронавирусом", - отмечает директор по развитию интернет-эквайринга и альтернативных методов оплаты Qiwi Ришат Аббазов.