Во Владимирской области число жертв коронавируса возросло до 54

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Летальные случаи среди пациентов с коронавирусной инфекцией седьмой день подряд фиксируются во Владимирской области, общее число умерших выросло с 52 до 54, сообщила во вторник администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 15 июня их количество достигло 46, на следующий день летальных случаев зафиксировано не было.
"За период наблюдения в области отмечено 54 летальных случая. Выздоровели в регионе 2278 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 22 июня – 31 человек", - говорится в сообщении.
Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 4006 случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.