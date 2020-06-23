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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573356345.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса возросло до 54
Летальные случаи среди пациентов с коронавирусной инфекцией седьмой день подряд фиксируются во Владимирской области, общее число умерших выросло с 52 до 54,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
воз
владимирская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, здоровье - общество, воз, владимирская область

Во Владимирской области число жертв коронавируса возросло до 54

13:02 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшеры скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Летальные случаи среди пациентов с коронавирусной инфекцией седьмой день подряд фиксируются во Владимирской области, общее число умерших выросло с 52 до 54, сообщила во вторник администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 15 июня их количество достигло 46, на следующий день летальных случаев зафиксировано не было.
"За период наблюдения в области отмечено 54 летальных случая. Выздоровели в регионе 2278 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 22 июня – 31 человек", - говорится в сообщении.
Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 4006 случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоВОЗВладимирская область
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