Курганский губернатор ответил стихами на вопрос, когда откроют кафе

"Роспотребнадзор занимается этим. Чтоб не получилось: "Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет, и пуст карман, в засилье масок и ковида", - написал Шумков в ответ на вопрос жительницы.

По данным регионального оперштаба, на 23 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 34 новых случая COVID-19, всего в регионе 625 случаев. По выздоровлению всего выписаны 322 человека, 6 - за последние сутки. С 15 июня на территории региона действует обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки. На сегодняшний день в регионе остаются закрытыми кафе и летние веранды общепита.