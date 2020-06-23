Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573356175.html
Курганский губернатор ответил стихами на вопрос, когда откроют кафе
Губернатор Курганской области Вадим Шумков стихами ответил местной жительнице на вопрос о том, когда в регионе будут открыты кафе, уточнив, что этим занимается... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:01
распространение нового коронавируса
вадим шумков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
курганская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152993/80/1529938006_0:379:1560:1256_1400x0_80_0_0_d4f3ad04ceceda0f90a7ed6e3ff30209.jpg
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152993/80/1529938006_0:379:1560:1256_1400x0_80_0_0_d4f3ad04ceceda0f90a7ed6e3ff30209.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152993/80/1529938006_0:233:1560:1402_1400x0_80_0_0_225c6b920d451607423bdb0e135f311b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152993/80/1529938006_0:38:1560:1597_1400x0_80_0_0_4568c6bbd5dea14b1224e600d56a3d5c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим шумков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), курганская область, общество

Курганский губернатор ответил стихами на вопрос, когда откроют кафе

13:00 23.06.2020 (обновлено: 13:01 23.06.2020)
4843
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Курганской области В. Шумковым
Президент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Курганской области В. Шумковым
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков стихами ответил местной жительнице на вопрос о том, когда в регионе будут открыты кафе, уточнив, что этим занимается Роспотребнадзор.
В аккаунте в Instagram губернатора Курганской области местная жительница спросила главу региона о том, когда будут открыты кафе.
"Роспотребнадзор занимается этим. Чтоб не получилось: "Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет, и пуст карман, в засилье масок и ковида", - написал Шумков в ответ на вопрос жительницы.
По данным регионального оперштаба, на 23 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 34 новых случая COVID-19, всего в регионе 625 случаев. По выздоровлению всего выписаны 322 человека, 6 - за последние сутки. С 15 июня на территории региона действует обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки. На сегодняшний день в регионе остаются закрытыми кафе и летние веранды общепита.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
480006
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВадим ШумковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Курганская областьОбщество
Рекомендуем
Вице-президент Федерального Союза адвокатов России Евгений Тарло
Умер экс-сенатор Евгений Тарло
Президент РФ Владимир Путин
Песков объяснил разницу русского и английского текстов статьи Путина
Сейсмограф
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Парад Победы в Москве
В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России хотят увеличить пенсии по старости
Бренд-повар из Иркутска Артур Мартиросян рассказал о начинаниях в сыроварении
Повар из Приангарья начал варить сыр во время самоизоляции
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
В детском саду
Власти Москвы рассказали о новых стандартах работы детских садов
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Так в представлении художника выглядит горячий юпитер, проходящий рядом со звездой
Обнаружен самый молодой горячий юпитер
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Схема проекта Breakthrough Listen
Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Ученые заявили о 8,7 миллиона заболевших COVID-19 в США в марте
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер страховой пенсии по старости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
Лента новостейМолния