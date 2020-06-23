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Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
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Защита Атамбаева намерена обжаловать приговор суда
Защита экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обжаловать приговор в 11 лет лишения свободы, вынесенный бывшему главе государства за коррупцию,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:00
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Защита Атамбаева намерена обжаловать приговор суда

13:00 23.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 23 июн - РИА Новости. Защита экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обжаловать приговор в 11 лет лишения свободы, вынесенный бывшему главе государства за коррупцию, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.
Ранее Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
"Мы, вероятнее всего, будем обжаловать это решение суда. Но чтобы точно сказать, нужно сначала переговорить с Алмазбеком Шаршеновичем. Мы все понимаем, что в сегодняшних условиях обжалование - это просто формальность", - заявил Слесарев.
Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября 2019 года. Процесс проходил в закрытом режиме. Бывший президент отказался от участия в слушаниях и от последнего слова, по решению судьи он был удален из зала суда до конца процесса.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
23 апреля, 08:04
Атамбаев отказался от участия в процессе по делу о беспорядках
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Экс-президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
25 декабря 2019, 10:47
Президент Киргизии заявил, что ему небезразлична судьба Атамбаева
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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