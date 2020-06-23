Россия и США подтвердили запуск рабочей группы по космосу

"Просто ждем скорейшей отмены ограничений на перемещения и рассчитываем проводить эти встречи в очном формате, потому что дистанционно это не очень удобно с разных точек зрения. Но я думаю, что обстановка позволит, и мы сможем и эту группу, и другие, о создании которых мы договорились, организовать достаточно оперативно", - отметил замглавы МИД РФ.