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Россия и США подтвердили запуск рабочей группы по космосу
США и РФ в Вене подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других, намерены провести их встречи оперативно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:53
хочу стать космонавтом
россия
маршалл биллингсли
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РИА Новости
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353
60
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россия, маршалл биллингсли, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

Россия и США подтвердили запуск рабочей группы по космосу

13:00 23.06.2020 (обновлено: 15:53 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США и РФ в Вене подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других, намерены провести их встречи оперативно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Консультации продлились около десяти часов.
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Первоначальная договоренность с США о создании рабочей группы по космосу была достигнута в январе в ходе встречи по стратегической стабильности. Позже в МИД РФ заявили РИА Новости, что встреча экспертов группы пока откладывается из-за ситуации с пандемией коронавируса.
"Космическая группа подтверждена", - сказал Рябков, комментируя итоги встречи 22 июня.
"Просто ждем скорейшей отмены ограничений на перемещения и рассчитываем проводить эти встречи в очном формате, потому что дистанционно это не очень удобно с разных точек зрения. Но я думаю, что обстановка позволит, и мы сможем и эту группу, и другие, о создании которых мы договорились, организовать достаточно оперативно", - отметил замглавы МИД РФ.
Он добавил, что пока не может раскрыть конкретику деятельности согласованных рабочих групп.
"Просто мы договорились (с США - ред.), что скажем о самом факте", - резюмировал Рябков.
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Хочу стать космонавтомРоссияМаршалл БиллингслиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
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