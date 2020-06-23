Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Индия и Китай не нуждаются в содействии России или других стран для урегулирования напряжённости на границе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"У нас такой цели никогда не было - помогать Индии и Китаю развивать двусторонние отношения. Индия и Китай имеют все возможности решать, рассматривать любые проблемы, которые возникают в отношениях между ними, а проблемы возникают между любыми странами, включая, конечно же, и соседей", - заявил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РИК.

"Я не думаю, что Индия и Китай нуждаются в какой-то помощи, в каком-то содействии, специально нацеленном на то, чтобы помогать им конкретно возникающий спор или конкретно возникающую ситуацию каким-то образом урегулировать", - отметил Лавров.

Лавров отметил, что как только произошли инциденты на границе, состоялись встречи и военного командования на земле, контакты министров иностранных дел. "Насколько я понимаю, эти контакты продолжаются и сейчас, и ни одна из сторон не делала каких-либо заявлений, которые говорят об отсутствии желания договариваться на основе общеприемлемых подходов. Мы, естественно, всячески рассчитываем, что так и будет впредь", - подчеркнул он.

Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

Позже главы МИД Китая и Индии в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе.