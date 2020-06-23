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Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая
Индия и Китай не нуждаются в содействии России или других стран для урегулирования напряжённости на границе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:58
кашмир
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353
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РИА Новости
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кашмир, аруначал-прадеш, сергей лавров, мид индии, мид кнр, китай, в мире

Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая

12:58 23.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Индия и Китай не нуждаются в содействии России или других стран для урегулирования напряжённости на границе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас такой цели никогда не было - помогать Индии и Китаю развивать двусторонние отношения. Индия и Китай имеют все возможности решать, рассматривать любые проблемы, которые возникают в отношениях между ними, а проблемы возникают между любыми странами, включая, конечно же, и соседей", - заявил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РИК.
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"Я не думаю, что Индия и Китай нуждаются в какой-то помощи, в каком-то содействии, специально нацеленном на то, чтобы помогать им конкретно возникающий спор или конкретно возникающую ситуацию каким-то образом урегулировать", - отметил Лавров.
Лавров отметил, что как только произошли инциденты на границе, состоялись встречи и военного командования на земле, контакты министров иностранных дел. "Насколько я понимаю, эти контакты продолжаются и сейчас, и ни одна из сторон не делала каких-либо заявлений, которые говорят об отсутствии желания договариваться на основе общеприемлемых подходов. Мы, естественно, всячески рассчитываем, что так и будет впредь", - подчеркнул он.
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
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Позже главы МИД Китая и Индии в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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КашмирАруначал-ПрадешСергей ЛавровМИД ИндииМИД КНРКитайВ мире
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