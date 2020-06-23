Пресс-служба кировского губернатора опровергла сообщение о его отставке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Появившаяся в местных СМИ информация о возможной отставке губернатора Кировской области Игоря Васильева не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Ранее в местных СМИ со ссылкой на информированный источник появилась статья, где говорится о том, что действующий губернатор Кировской области Васильев может покинуть кресло главы региона до конца 2020 года. Причинами возможной отставки называют скандалы с задержанием бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко по делу о получении взяток, а также экс-министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина, обвиняемого в коррупции, и экс-министра информационных технологий и связи области Юрия Палюха, подозреваемого в растрате.
"Данная информация не соответствует действительности. Пресс-служба правительства области не комментирует слухи и домыслы", - заявили агентству в пресс-службе главы Кировской области.
Васильев был назначен врио губернатора Кировской области указом президента России 28 июля 2016 года. В сентябре 2017 года Васильев на досрочных выборах был избран главой региона и вступил в должность губернатора Кировской области на 5 лет.