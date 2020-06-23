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Пресс-служба кировского губернатора опровергла сообщение о его отставке
Появившаяся в местных СМИ информация о возможной отставке губернатора Кировской области Игоря Васильева не соответствует действительности, заявили РИА Новости в РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:40
андрей плитко
игорь васильев
владимир васильев
кировская область
политика
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кировская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
андрей плитко, игорь васильев, владимир васильев, кировская область, политика

Пресс-служба кировского губернатора опровергла сообщение о его отставке

12:58 23.06.2020 (обновлено: 13:40 23.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГубернатор Кировской области Игорь Васильев
Губернатор Кировской области Игорь Васильев
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Губернатор Кировской области Игорь Васильев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Появившаяся в местных СМИ информация о возможной отставке губернатора Кировской области Игоря Васильева не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Ранее в местных СМИ со ссылкой на информированный источник появилась статья, где говорится о том, что действующий губернатор Кировской области Васильев может покинуть кресло главы региона до конца 2020 года. Причинами возможной отставки называют скандалы с задержанием бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко по делу о получении взяток, а также экс-министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина, обвиняемого в коррупции, и экс-министра информационных технологий и связи области Юрия Палюха, подозреваемого в растрате.
"Данная информация не соответствует действительности. Пресс-служба правительства области не комментирует слухи и домыслы", - заявили агентству в пресс-службе главы Кировской области.
Васильев был назначен врио губернатора Кировской области указом президента России 28 июля 2016 года. В сентябре 2017 года Васильев на досрочных выборах был избран главой региона и вступил в должность губернатора Кировской области на 5 лет.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
21 мая, 06:00
Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
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Андрей ПлиткоИгорь ВасильевВладимир ВасильевКировская областьПолитика
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