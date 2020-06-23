Пресс-служба кировского губернатора опровергла сообщение о его отставке

"Данная информация не соответствует действительности. Пресс-служба правительства области не комментирует слухи и домыслы", - заявили агентству в пресс-службе главы Кировской области.

Васильев был назначен врио губернатора Кировской области указом президента России 28 июля 2016 года. В сентябре 2017 года Васильев на досрочных выборах был избран главой региона и вступил в должность губернатора Кировской области на 5 лет.