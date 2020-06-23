Китайский эксперт опроверг миф о передаче коронавируса через пищу

ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. COVID-19 не передаётся через продукты питания, в мире ещё не зарегистрировано случаев заражения через пищу, заявила во вторник эксперт государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР , заведующая биолаборатории государственного центра оценки рисков пищевой безопасности Ли Фэнцинь.

"COVID-19 не может передаваться через пищевые продукты. Во всем мире ещё не… зарегистрировано случаев заражения через пищу. Большой массив данных свидетельствует о том, что пищевые продукты не могут заражаться COVID-19, но могут быть загрязнены", - заявила на пресс-конференции Ли Фэнцин.

Она пояснила, что существует два пути загрязнения пищевых продуктов: через упаковочный материал, на которых был вирус, или заражённым человеком, который занимается переработкой продуктов питания.

Опасения о том, что вирус может передаваться через пищевые продукты, появились после новой вспышки инфекции на оптовом рынке Пекина

Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

По данным на утро вторника, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 13 новых случаев COVID-19 и одного бессимптомного носителя. С начала новой вспышки на рынке с 11 июня в городе в общей сложности выявили 249 случаев заражения COVID-19. В настоящее время в больницах города находятся 249 человек, под медицинским наблюдением – 22 бессимптомных носителя вируса.