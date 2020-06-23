В Москве началась установка современных станций контроля воздуха

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к замене устаревших станций контроля воздуха в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Всего до конца лета планируется заменить 13 станций контроля воздуха, которые были созданы в 2003-2006 годах, так как за время непрерывной работы закончился срок полезного использования их оборудования", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что первыми заменят станции "Туристская" и "Хамовники", расположенные в Северо-Западном и Центральном административных округах. Уже произведена замена павильонов, в ближайшее время будут завершены пусконаладочные работы.
"Современные станции отличает повышенная надежность, каждая будет оснащена современным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Уточняется, что также станции будут следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.
Подчеркивается, что в результате замены в Москве увеличится число станций, контролирующих приоритетные взвешенные частицы РМ2,5. Результаты измерений со всего нового оборудования будут доступны в режиме реального времени на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".
Московская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 120 веществ в воздухе.