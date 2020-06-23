https://ria.ru/20200623/1573355788.html
Из-за пандемии турпоток из России в Турцию сократился в тысячу раз
Из-за пандемии турпоток из России в Турцию в мае сократился в тысячу раз, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:18
2020-06-23T13:18
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туризм
туризм
анталья (провинция)
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новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5c339323acc38f80a4b1a34d4edf2472.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул, грузия
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Из-за пандемии турпоток из России в Турцию в мае сократился в тысячу раз, сообщает
АТОР.
Министерство культуры и туризма Турции опубликовало статистику по туризму за май. Если год назад в этот период страна приняла более четырех миллионов иностранных гостей, то в мае этого года въездной турпоток составил всего около 30 тысяч отдыхающих.
Пятерку лидеров возглавили Болгария, Грузия, Украина, Румыния и Сербия.
Несмотря на закрытые границы, в мае в Турцию въехало 964 гражданина РФ, хотя год назад их число достигало 963 тысяч. Таким образом, российский турпоток по самому массовому зарубежному направлению упал почти в тысячу раз, подсчитали аналитики ассоциации.
Самыми популярными направлениями Турции у иностранных путешественников в период с января по май стали Стамбул, Эдирне, Анталья, Артвин и Анкара.