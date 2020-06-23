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Из-за пандемии турпоток из России в Турцию сократился в тысячу раз
Из-за пандемии турпоток из России в Турцию в мае сократился в тысячу раз, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:18
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул, грузия

Из-за пандемии турпоток из России в Турцию сократился в тысячу раз

13:18 23.06.2020
2001
© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Из-за пандемии турпоток из России в Турцию в мае сократился в тысячу раз, сообщает АТОР.
Министерство культуры и туризма Турции опубликовало статистику по туризму за май. Если год назад в этот период страна приняла более четырех миллионов иностранных гостей, то в мае этого года въездной турпоток составил всего около 30 тысяч отдыхающих.
Пятерку лидеров возглавили Болгария, Грузия, Украина, Румыния и Сербия.
Несмотря на закрытые границы, в мае в Турцию въехало 964 гражданина РФ, хотя год назад их число достигало 963 тысяч. Таким образом, российский турпоток по самому массовому зарубежному направлению упал почти в тысячу раз, подсчитали аналитики ассоциации.
Самыми популярными направлениями Турции у иностранных путешественников в период с января по май стали Стамбул, Эдирне, Анталья, Артвин и Анкара.
Кисловодск.
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