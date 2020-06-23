Кремль назвал замечание о неаутентичности цитаты в статье Путина неверным

"Неверное замечание одного из историков. Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, является прямым цитированием документов из архивов. И в этом ценность этого материала, потому что это не просто рассуждения, не просто попытка дать оценку, это передача непосредственно информации, которая указана и хранится в архивных материалах, в первоисточниках", - сказал Песков, комментируя слова о том, что аутентичность одной из использованных цитат не подтверждена.