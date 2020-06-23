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Кремль назвал замечание о неаутентичности цитаты в статье Путина неверным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неверным замечание одного из историков о том, что аутентичность одной из использованных в статье президента... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:55
снг
дмитрий песков
владимир путин
общество
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РИА Новости
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снг, дмитрий песков, владимир путин, общество

Кремль назвал замечание о неаутентичности цитаты в статье Путина неверным

12:55 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неверным замечание одного из историков о том, что аутентичность одной из использованных в статье президента РФ Владимира Путина цитат не подтверждена - в статье используется прямое цитирование документов из архива.
"Неверное замечание одного из историков. Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, является прямым цитированием документов из архивов. И в этом ценность этого материала, потому что это не просто рассуждения, не просто попытка дать оценку, это передача непосредственно информации, которая указана и хранится в архивных материалах, в первоисточниках", - сказал Песков, комментируя слова о том, что аутентичность одной из использованных цитат не подтверждена.
Песков также подчеркнул, что какое-то разное прочтение абсолютно исключено. Он также напомнил, что президент рассказывал, что заинтересовался этой темой на предновогоднем саммите СНГ, работал с архивом, разными историками.
"Большая часть работы была проделана самим президентом. Ну не то, чтобы он сам сидел а архивах, но он живо знакомился со всеми архивными документами, которые ему передавали", - уточнил Песков.
Президент РФ Владимир Путин
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СНГДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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