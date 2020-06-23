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МИД не ждет подключения КНР к переговорам по стратегической стабильности
РФ на встрече в Вене дала понять США, что ожидать подключения Китая к двусторонним переговорам Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности нереалистично, РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

МИД не ждет подключения КНР к переговорам по стратегической стабильности

12:54 23.06.2020 (обновлено: 13:39 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ на встрече в Вене дала понять США, что ожидать подключения Китая к двусторонним переговорам Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности нереалистично, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Межведомственные консультации РФ-США по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли. Переговоры продлились около десяти часов. При этом американская делегация перед началом встречи опубликовала постановочное фото зала, где проходила встреча, поставив на столы флаги КНР и выразила сожаление, что делегация Пекина не присутствует на встрече.
"США от своей позиции в пользу подключения Китая не отошли. Мы, в свою очередь, достаточно подробно объяснили им, почему рассчитывать на подключение Китая, на наш взгляд, нереалистично. И в силу каких причин мы не готовы воздействовать на Пекин так, как того хотелось бы американцам", - добавил Рябков.
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Он подчеркнул, что российская сторона "с большим уважением относится к известной позиции КНР" по возможности переговоров с США.
"Поэтому не просто оптимальный, а, наверное, единственно возможный путь вперед на нынешнем этапе - это продолжение дискуссии в двустороннем российско-американском формате. К чему мы готовы, и мы приветствовали встречное подтверждение с американской стороны возможности интенсифицировать работу в предстоящие недели и месяцы", - заявил высокопоставленный российский дипломат.
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