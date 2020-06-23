МИД не ждет подключения КНР к переговорам по стратегической стабильности

"США от своей позиции в пользу подключения Китая не отошли. Мы, в свою очередь, достаточно подробно объяснили им, почему рассчитывать на подключение Китая, на наш взгляд, нереалистично. И в силу каких причин мы не готовы воздействовать на Пекин так, как того хотелось бы американцам", - добавил Рябков.