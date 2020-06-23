МИД не ждет подключения КНР к переговорам по стратегической стабильности

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ на встрече в Вене дала понять США, что ожидать подключения Китая к двусторонним переговорам Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности нереалистично, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Межведомственные консультации РФ-США по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли. Переговоры продлились около десяти часов. При этом американская делегация перед началом встречи опубликовала постановочное фото зала, где проходила встреча, поставив на столы флаги КНР и выразила сожаление, что делегация Пекина не присутствует на встрече.
"США от своей позиции в пользу подключения Китая не отошли. Мы, в свою очередь, достаточно подробно объяснили им, почему рассчитывать на подключение Китая, на наш взгляд, нереалистично. И в силу каких причин мы не готовы воздействовать на Пекин так, как того хотелось бы американцам", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что российская сторона "с большим уважением относится к известной позиции КНР" по возможности переговоров с США.
"Поэтому не просто оптимальный, а, наверное, единственно возможный путь вперед на нынешнем этапе - это продолжение дискуссии в двустороннем российско-американском формате. К чему мы готовы, и мы приветствовали встречное подтверждение с американской стороны возможности интенсифицировать работу в предстоящие недели и месяцы", - заявил высокопоставленный российский дипломат.