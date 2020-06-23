В Афганистане при атаке погибли девять сотрудников сил безопасности

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. По меньшей мере девять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, трое пострадали в результате нападения на управление полиции в афганской провинции Кундуз на севере страны, сообщил РИА Новости представитель губернатора Исматулла Моради.
По словам Моради, нападение произошло прошлой ночью в районе Дашт-е Арчи. Он также добавил, что в ходе атаки были убиты четверо боевиков, еще шесть ранены.
Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что прошедшая неделя была "самой смертоносной за последние 19 лет", боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России