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В Афганистане при атаке погибли девять сотрудников сил безопасности
По меньшей мере девять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, трое пострадали в результате нападения на управление полиции в афганской провинции... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:51
афганистан
талибан
сша
безопасность
в мире
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афганистан, талибан, сша, безопасность, в мире

В Афганистане при атаке погибли девять сотрудников сил безопасности

12:51 23.06.2020
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. По меньшей мере девять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, трое пострадали в результате нападения на управление полиции в афганской провинции Кундуз на севере страны, сообщил РИА Новости представитель губернатора Исматулла Моради.
По словам Моради, нападение произошло прошлой ночью в районе Дашт-е Арчи. Он также добавил, что в ходе атаки были убиты четверо боевиков, еще шесть ранены.
Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что прошедшая неделя была "самой смертоносной за последние 19 лет", боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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* Террористическая организация, запрещена в России
201022
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АфганистанТалибанСШАБезопасностьВ мире
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