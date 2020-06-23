https://ria.ru/20200623/1573355399.html
В Кремле оценили слова Болтона об опоздании Трампа на саммит в 2018 году
Протокольная служба Кремля работает безупречно, а потому президент РФ Владимир Путин никогда никого не ждет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:50
2020-06-23T12:50
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
финляндия
сша
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, финляндия, сша, политика
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Протокольная служба Кремля работает безупречно, а потому президент РФ Владимир Путин
никогда никого не ждет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
, комментируя слова экс-советника президента США
по национальной безопасности Джона Болтона
о том, что Дональд Трамп
специально опоздал на первый саммит с Путиным в 2018 году.
В поступившей в продажу книге Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" экс-советник Трампа рассказывает, что американская делегация приняла решение заставить Путина ждать во дворце президента Финляндии
, где должен был пройти саммит. Трамп действительно тогда приехал на встречу через 20 минут после российского президента.
"Тут трудно сказать, я сейчас, честно говоря, детали не припомню, там особо президент никого не ожидал. Я уже не знаю, как специально опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет", - рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что, помимо Трампа, участие в саммите принимал и президент Финляндии, "который не менее важен - наверное, просто Болтон об этом забывает".