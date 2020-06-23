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В Кремле оценили слова Болтона об опоздании Трампа на саммит в 2018 году
Протокольная служба Кремля работает безупречно, а потому президент РФ Владимир Путин никогда никого не ждет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:50
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
финляндия
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политика
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353
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дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, финляндия, сша, политика

В Кремле оценили слова Болтона об опоздании Трампа на саммит в 2018 году

12:50 23.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Протокольная служба Кремля работает безупречно, а потому президент РФ Владимир Путин никогда никого не ждет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным в 2018 году.
В поступившей в продажу книге Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" экс-советник Трампа рассказывает, что американская делегация приняла решение заставить Путина ждать во дворце президента Финляндии, где должен был пройти саммит. Трамп действительно тогда приехал на встречу через 20 минут после российского президента.
"Тут трудно сказать, я сейчас, честно говоря, детали не припомню, там особо президент никого не ожидал. Я уже не знаю, как специально опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет", - рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что, помимо Трампа, участие в саммите принимал и президент Финляндии, "который не менее важен - наверное, просто Болтон об этом забывает".
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинФинляндияСШАПолитика
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