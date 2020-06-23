В Кремле оценили слова Болтона об опоздании Трампа на саммит в 2018 году

"Тут трудно сказать, я сейчас, честно говоря, детали не припомню, там особо президент никого не ожидал. Я уже не знаю, как специально опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет", - рассказал Песков журналистам.