В России хотят увеличить пенсии по старости

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Средний размер пенсии в следующем году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Средний размер пенсии в следующем году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).

Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%, следует из документа.

Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируют. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021-м — 9977 рублей, 2022-м — 10 307 рублей, в 2023-м — 10693 рубля.

Индексация выплат

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля индексированных выплат пенсионерам-опекунам и попечителям детей до 18 лет. Как говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин , выплаты коснутся почти 30 тысяч граждан. Расходы до конца года оценили в 720 миллионов рублей.

До 15 июня отделения Пенсионного фонда актуализируют списки пенсионеров-опекунов, а до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.

Пенсии матерей-героинь

Кроме того, в Госдуме предложили разрешить женщинам со званием "Мать-героиня" уходить на пенсию досрочно. Инициативу выдвинула депутат Елена Строкова. По ее словам, статус "Мать-героиня" имеет право получить женщина, родившая 10 и более детей, но в страховой стаж ей может быть засчитано не более шести лет в общей сложности за всех детей.