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В России хотят увеличить пенсии по старости
Средний размер пенсии в следующем году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:20
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество

В России хотят увеличить пенсии по старости

12:50 23.06.2020 (обновлено: 13:20 23.06.2020)
132109
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Средний размер пенсии в следующем году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
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Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%, следует из документа.
Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируют. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021-м — 9977 рублей, 2022-м — 10 307 рублей, в 2023-м — 10693 рубля.

Индексация выплат

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля индексированных выплат пенсионерам-опекунам и попечителям детей до 18 лет. Как говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выплаты коснутся почти 30 тысяч граждан. Расходы до конца года оценили в 720 миллионов рублей.
До 15 июня отделения Пенсионного фонда актуализируют списки пенсионеров-опекунов, а до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.
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Пенсии матерей-героинь

Кроме того, в Госдуме предложили разрешить женщинам со званием "Мать-героиня" уходить на пенсию досрочно. Инициативу выдвинула депутат Елена Строкова. По ее словам, статус "Мать-героиня" имеет право получить женщина, родившая 10 и более детей, но в страховой стаж ей может быть засчитано не более шести лет в общей сложности за всех детей.
"Представляется целесообразным засчитывать в страховой стаж матерям-героиням периоды ухода за всеми детьми. При таких условиях гражданка, родившая 10 или более детей, в итоге сможет получить страховой стаж от 15 лет и более", - сказала она.
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
вспомнили о низких надбавках, голосование по конституции скоро ...
23 июня, 13:05
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Что тень на плетень СМИ наводят?!? Какое повышение?Просто проиндексируют и всё!
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