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В Кремле не прокомментировали требование прокурора по делу Серебренникова
Кремль не комментирует требования прокурора в отношении фигурантов дела "Седьмой студии", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:49
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дмитрий песков
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дмитрий песков, происшествия

В Кремле не прокомментировали требование прокурора по делу Серебренникова

12:49 23.06.2020
1019
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии"
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль не комментирует требования прокурора в отношении фигурантов дела "Седьмой студии", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прокурор в понедельник попросил суд приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей, остальных трех фигурантов - к 4 и 5 годам колонии.
"Нет, мы это традиционно не комментируем", - сказал Песков.
Хищение около 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа", по версии следствия, Серебренников организовал вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают. Суд огласит приговор 26 июня.
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
22 июня, 22:15
Суд зачитает приговор режиссеру Серебренникову 26 июня
911023
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияДмитрий ПесковПроисшествия
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