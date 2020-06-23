https://ria.ru/20200623/1573355269.html
В Кремле не прокомментировали требование прокурора по делу Серебренникова
Кремль не комментирует требования прокурора в отношении фигурантов дела "Седьмой студии", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:49
2020-06-23T12:49
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дмитрий песков
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дмитрий песков, происшествия