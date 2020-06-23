Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573355244.html
Россия не будет предпринимать новых шагов по Договору по открытому небу
Россия не собирается предпринимать никаких новых действий по Договору по открытому небу в ходе конференции стран-участниц 6 июля, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:08
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571819870_0:72:1280:792_1400x0_80_0_0_3519bb39f8af6e89519081969884eeb1.jpg
https://ria.ru/20200521/1571801409.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571819870_0:72:1280:792_1400x0_80_0_0_3519bb39f8af6e89519081969884eeb1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571819870_0:0:1138:853_1400x0_80_0_0_a09998e1310c86dae507dba16520a994.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571819870_0:0:854:853_1400x0_80_0_0_35c5a45994baab113d86347c9fe434b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, сергей лавров, в мире

Россия не будет предпринимать новых шагов по Договору по открытому небу

12:48 23.06.2020 (обновлено: 13:08 23.06.2020)
525
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin / Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия не собирается предпринимать никаких новых действий по Договору по открытому небу в ходе конференции стран-участниц 6 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не могу решать за другие страны. Мы не видим в тех подходах, которые Россия применяла все эти годы в рамках Договора об открытом небе, каких-либо причин, которые могли бы оправдать односторонние действия США по разрушению еще одного многостороннего инструмента, который лежал в основе системы стратегической стабильности, создававшейся за последние десятилетия. Никаких новых действий мы предпринимать не собираемся", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РФ, Индии и Китая.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 мая, 19:51
Договор по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе своей страны из договора, обвинив Россию в нарушении договора, который допускает проверку перемещений военных и мер по ограничению вооружений стран, подписавших его. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
2200001
Обсудить 0
Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуСергей ЛавровВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Болтона об опоздании Трампа на саммит в 2018 году
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали публикацию книги Болтона
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД не ждет подключения КНР к переговорам по стратегической стабильности
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Reuters: США и Россия разработают договор, включающий все ядерное оружие
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют сообщение о письме Левченко к Путину
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2018
В Кремле прокомментировали мемуары Болтона о работе в Белом доме
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
В Кремле не прокомментировали требование прокурора по делу Серебренникова
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вторую группу добровольцев вакцинировали от COVID-19
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
Немецкие медики рассказали о начале второй волны коронавируса в Иране
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН
Президент РФ Владимир Путин
Песков объяснил разницу русского и английского текстов статьи Путина
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали доклад ООН о "военном присутствии" России в Ливии
Сергей Рябков
Россия и США подтвердили запуск рабочей группы по космосу
Газовый терминал в Свиноуйсьце
В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
Лента новостейМолния