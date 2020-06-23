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Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии не существует
Военного решения конфликта в Ливии не существует, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:17
акиля салех
халифа хафтар
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война в сирии
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акиля салех, халифа хафтар, сергей лавров, триполи, сша, война в сирии, ливия, в мире

Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии не существует

12:48 23.06.2020 (обновлено: 13:17 23.06.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военного решения конфликта в Ливии не существует, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я эту тему обсуждал с целым рядом своих коллег, они соглашаются с принципиальным элементом нашей позиции, который заключается в отсутствии военного решения у этого конфликта. Собственно говоря, это краеугольный камень всех резолюций, которые принимались и в Совете безопасности ООН, всех деклараций, которые принимались на многочисленных мероприятиях, в том числе на Берлинской конференции в январе нынешнего года", - заявил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РФ, Индии и Китая.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Политическую поддержку Хафтару оказывает Египет. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Каире 6 июня состоялась встреча ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По ее итогам глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Акиля СалехХалифа ХафтарСергей ЛавровТриполиСШАВойна в СирииЛивияВ мире
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