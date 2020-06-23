Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии не существует

"Я эту тему обсуждал с целым рядом своих коллег, они соглашаются с принципиальным элементом нашей позиции, который заключается в отсутствии военного решения у этого конфликта. Собственно говоря, это краеугольный камень всех резолюций, которые принимались и в Совете безопасности ООН, всех деклараций, которые принимались на многочисленных мероприятиях, в том числе на Берлинской конференции в январе нынешнего года", - заявил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РФ, Индии и Китая.