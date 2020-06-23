МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вторую группу добровольцев вакцинировали от COVID-19 в госпитале Бурденко, "серьезных негативных реакций" не отмечено, сообщает во вторник Минобороны России.
"По результатам обследования первой группы добровольцев, получивших вакцину 18 июня, первичные данные о безопасности и переносимости вакцины позволили продолжить клинические испытания. Сегодня вакцина была введена еще 20 добровольцам", - приводятся слова начальника госпиталя имени Бурденко генерал-майора медицинской службы Евгения Крюкова.
Вторая группа участников эксперимента "получит препарат в бустерном варианте – через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины". Первая же группа была разделена надвое, и человек получал либо один компонент вакцины, либо другой, но не вместе.
Состояние здоровья участников второй группы после вакцинации "нормальное". "Серьезных негативных реакций или нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено", - указывает Минобороны.
Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете. Как сообщал сегодня Минздрав России, недавно там прививки сделали тоже второй группе добровольцев.
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