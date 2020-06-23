Вторую группу добровольцев вакцинировали от COVID-19

"По результатам обследования первой группы добровольцев, получивших вакцину 18 июня, первичные данные о безопасности и переносимости вакцины позволили продолжить клинические испытания. Сегодня вакцина была введена еще 20 добровольцам", - приводятся слова начальника госпиталя имени Бурденко генерал-майора медицинской службы Евгения Крюкова.

Вторая группа участников эксперимента "получит препарат в бустерном варианте – через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины". Первая же группа была разделена надвое, и человек получал либо один компонент вакцины, либо другой, но не вместе.