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В России стартует акция "Тест на ВИЧ"
Акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020", в рамках которой в специальных автомобилях в 45 регионах РФ пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, стартует в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:45
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
калининград
казань
вич
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), калининград, казань, вич, общество

В России стартует акция "Тест на ВИЧ"

12:45 23.06.2020
327
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020", в рамках которой в специальных автомобилях в 45 регионах РФ пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, стартует в пятницу, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"26 июня две команды экспедиции одновременно стартуют из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции. Ставшие узнаваемыми мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью "Тест на ВИЧ: Экспедиция" на бортах в этом году проедут около 200 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа", - говорится в сообщении.
Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет постепенно возвращаться к привычному течению жизни и продолжать заботиться о своем здоровье, уточнили в пресс-службе.
"В настоящее время, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, мы не можем забывать о других заболеваниях. Особенно важно не прекращать работу в отношении социально значимых инфекций. Борьба с распространением ВИЧ-инфекции не может быть отложена на потом. За последние годы достигнуты серьезные успехи, но останавливаться нельзя. Одна из важнейших задач на сегодня – донести информацию о ВИЧ до каждого", - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
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1 июня, 13:25
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)КалининградКазаньВИЧОбщество
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