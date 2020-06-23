В России стартует акция "Тест на ВИЧ"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020", в рамках которой в специальных автомобилях в 45 регионах РФ пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, стартует в пятницу, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"26 июня две команды экспедиции одновременно стартуют из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции. Ставшие узнаваемыми мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью "Тест на ВИЧ: Экспедиция" на бортах в этом году проедут около 200 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа", - говорится в сообщении.
Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет постепенно возвращаться к привычному течению жизни и продолжать заботиться о своем здоровье, уточнили в пресс-службе.
"В настоящее время, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, мы не можем забывать о других заболеваниях. Особенно важно не прекращать работу в отношении социально значимых инфекций. Борьба с распространением ВИЧ-инфекции не может быть отложена на потом. За последние годы достигнуты серьезные успехи, но останавливаться нельзя. Одна из важнейших задач на сегодня – донести информацию о ВИЧ до каждого", - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.