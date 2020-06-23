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Немецкие медики рассказали о начале второй волны коронавируса в Иране
Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Иране указывает на то, что в стране... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, южная корея, иран, в мире

Немецкие медики рассказали о начале второй волны коронавируса в Иране

12:45 23.06.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyПрохожие в защитных масках на улице Тегерана
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
© REUTERS / Wana News Agency
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана . Архивное фото
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Иране указывает на то, что в стране началась вторая волна пандемии.
"По нашей оценке в Иране происходит вторая волна. Там число случаев значительно снизилось, а рост их числа (сейчас) говорит в пользу второй волны. В Южной Корее мы исходим из того, что это рост числа случаев, но является ли это второй волной, мы пока сказать не можем, мы так не считаем", - заявил Вилер на пресс-конференции во вторник.
В Иране уже более недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
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С начала мая в Южной Корее все новые локальные вспышки COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В большинство дней ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек. Так, во вторник Южная Корея зарегистрировала 46 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 484, выздоровели 10 908, скончался 281 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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