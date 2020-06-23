Немецкие медики рассказали о начале второй волны коронавируса в Иране

"По нашей оценке в Иране происходит вторая волна. Там число случаев значительно снизилось, а рост их числа (сейчас) говорит в пользу второй волны. В Южной Корее мы исходим из того, что это рост числа случаев, но является ли это второй волной, мы пока сказать не можем, мы так не считаем", - заявил Вилер на пресс-конференции во вторник.

В Иране уже более недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.