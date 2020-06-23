Немецкие медики рассказали о начале второй волны коронавируса в Иране

БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Иране указывает на то, что в стране началась вторая волна пандемии.
"По нашей оценке в Иране происходит вторая волна. Там число случаев значительно снизилось, а рост их числа (сейчас) говорит в пользу второй волны. В Южной Корее мы исходим из того, что это рост числа случаев, но является ли это второй волной, мы пока сказать не можем, мы так не считаем", - заявил Вилер на пресс-конференции во вторник.
В Иране уже более недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные вспышки COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В большинство дней ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек. Так, во вторник Южная Корея зарегистрировала 46 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 484, выздоровели 10 908, скончался 281 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
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