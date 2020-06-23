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Религия и мировоззрение
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Умер митрополит Черкасский и Каневский УПЦ Софроний
Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Украинская православная церковь) скончался на 81-м году жизни, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:23
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353
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религия, павел каневский, новости - религия и мировоззрение, черкассы, борисполь, московская духовная академия, киевская область, в мире

Умер митрополит Черкасский и Каневский УПЦ Софроний

12:43 23.06.2020 (обновлено: 13:23 23.06.2020)
398
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Черкасский и Каневский Софроний
Митрополит Черкасский и Каневский Софроний
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Украинская православная церковь) скончался на 81-м году жизни, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Русской православной церкви.
"22 июня 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 81-м году жизни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний", - сказано в сообщении.
По данным сайта, митрополит Софроний (Дмитрий Дмитрук) родился 15 февраля 1940 года в селе Мнишин Гощанского района Ровенской области Украины. Работал на стройке, служил в Советской армии. В 1960-е окончил Московскую духовную семинарию, а потом и Московскую духовную академию - со степенью кандидата богословия. В 1971 году стал монахом.
С 1980 года служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах, с 1987 года - настоятель Преображенской церкви в Городищах Черкасской области, с 1989 года - храма в Борисполе Киевской области.
С 1992 года - епископ Черкасский и Каневский, с 2008 года - митрополит.
2003601
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Религия и мировоззрениеРелигияПавел КаневскийНовости - Религия и мировоззрениеЧеркассыБориспольМосковская духовная академияКиевская областьВ мире
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