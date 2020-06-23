Умер митрополит Черкасский и Каневский УПЦ Софроний

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Украинская православная церковь) скончался на 81-м году жизни, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Русской православной церкви.

"22 июня 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 81-м году жизни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний", - сказано в сообщении.

По данным сайта, митрополит Софроний (Дмитрий Дмитрук) родился 15 февраля 1940 года в селе Мнишин Гощанского района Ровенской области Украины. Работал на стройке, служил в Советской армии. В 1960-е окончил Московскую духовную семинарию, а потом и Московскую духовную академию - со степенью кандидата богословия. В 1971 году стал монахом.

С 1980 года служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах, с 1987 года - настоятель Преображенской церкви в Городищах Черкасской области, с 1989 года - храма в Борисполе Киевской области.