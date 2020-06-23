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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573354418.html
Принятие поправок не потребует сиюминутных выборов в ГД, заявил Песков
Принятие поправок к Конституции не потребует сиюминутных выборов в Госдуму или переназначений на ключевые должности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:42
голосование по поправкам в конституцию
госдума рф
дмитрий песков
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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госдума рф, дмитрий песков, политика

Принятие поправок не потребует сиюминутных выборов в ГД, заявил Песков

12:42 23.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Принятие поправок к Конституции не потребует сиюминутных выборов в Госдуму или переназначений на ключевые должности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли проведены досрочные выборы в парламент или переназначения на ключевые позиции Конституционного, Верховного суда, генпрокурора, в случае принятия поправок в Конституцию.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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