https://ria.ru/20200623/1573354418.html
Принятие поправок не потребует сиюминутных выборов в ГД, заявил Песков
Принятие поправок к Конституции не потребует сиюминутных выборов в Госдуму или переназначений на ключевые должности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:42
2020-06-23T12:42
голосование по поправкам в конституцию
госдума рф
дмитрий песков
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, дмитрий песков, политика