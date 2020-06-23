Принятие поправок не потребует сиюминутных выборов в ГД, заявил Песков

"Нет, насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли проведены досрочные выборы в парламент или переназначения на ключевые позиции Конституционного, Верховного суда, генпрокурора, в случае принятия поправок в Конституцию.