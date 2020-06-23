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Кремль переадресовал вопрос об обмене Уилана на россиян другим ведомствам
Кремль не занимается обменом иностранных граждан на россиян, это вопрос других ведомств, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:41
дело пола уилана
россия
пол уилан
константин ярошенко
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виктор бут
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дело пола уилана, россия, пол уилан, константин ярошенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, дмитрий песков, москва, сша, в мире

Кремль переадресовал вопрос об обмене Уилана на россиян другим ведомствам

12:41 23.06.2020
143
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль не занимается обменом иностранных граждан на россиян, это вопрос других ведомств, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мосгорсуд в прошлый понедельник приговорил бывшего американского морпеха к 16 годам колонии за шпионаж. Защита Уилана заявляла, что Служба внешней разведки России рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.
"Мы в Кремле не занимаемся обменами иностранных граждан на граждан России, этим занимаются другие органы. Поэтому здесь без комментариев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
15 июня, 16:23
Семья Уилана не будет просить о его обмене
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Дело Пола УиланаРоссияПол УиланКонстантин ЯрошенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Виктор БутДмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
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