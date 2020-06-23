Кремль переадресовал вопрос об обмене Уилана на россиян другим ведомствам

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль не занимается обменом иностранных граждан на россиян, это вопрос других ведомств, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мосгорсуд в прошлый понедельник приговорил бывшего американского морпеха к 16 годам колонии за шпионаж. Защита Уилана заявляла, что Служба внешней разведки России рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.
"Мы в Кремле не занимаемся обменами иностранных граждан на граждан России, этим занимаются другие органы. Поэтому здесь без комментариев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
15 июня, 16:23Семья Уилана не будет просить о его обмене