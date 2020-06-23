Партия "Зеленые " призвала голосовать за поправки к Конституции

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Изменение Конституции позволит создать благоприятные условия для жизни граждан, сообщается в пресс-релизе партии "Зеленые". Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны состоится 1 июля 2020 года.

"Особенно важными для нас изменениями являются дополнения в 114 статью, которые возлагают на правительство Российской Федерации осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны. Впервые в Конституции России закреплено и формирование в обществе ответственного отношения к животным", – говорится в пресс-релизе.

Партия призвала граждан принять участие в голосовании.