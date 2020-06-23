https://ria.ru/20200623/1573354214.html
Партия "Зеленые " призвала голосовать за поправки к Конституции
Изменение Конституции позволит создать благоприятные условия для жизни граждан, сообщается в пресс-релизе партии "Зеленые". Общероссийское голосование по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:40
2020-06-23T12:40
общество
политика
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РИА Новости
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общество, политика
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Изменение Конституции позволит создать благоприятные условия для жизни граждан, сообщается в пресс-релизе партии "Зеленые". Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны состоится 1 июля 2020 года.
"Особенно важными для нас изменениями являются дополнения в 114 статью, которые возлагают на правительство Российской Федерации осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны. Впервые в Конституции России закреплено и формирование в обществе ответственного отношения к животным", – говорится в пресс-релизе.
Партия призвала граждан принять участие в голосовании.
"Российская экологическая партия "Зеленые" насчитывает сотни тысяч сторонников, и мы от имени актива просим их проголосовать за поправки в Конституцию Российской Федерации. Мы также призываем всех граждан страны поддержать нас и проголосовать", – сообщается в пресс-релизе.