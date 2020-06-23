https://ria.ru/20200623/1573354189.html
Песков объяснил разницу русского и английского текстов статьи Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что русский текст статьи главы государства Владимира Путина содержит более точные данные о числе погибших... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:39
2020-06-23T12:39
дмитрий песков
владимир путин
ржев
вашингтон (город)
общество
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1
ржев
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, ржев, вашингтон (город), общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что русский текст статьи главы государства Владимира Путина
содержит более точные данные о числе погибших по Ржевом
во время Великой Отечественной, так как английский текст был отправлен заранее, когда работа в архивах еще продолжалась.
Текст статьи президента для американского журнала National Interest говорил, что под Ржевом во время Великой Отечественной погибли, были ранены или пропали без вести более 1,154 миллиона солдат Красной армии. В "Российской газете" была приведена цифра в 1 миллион 342 тысячи человек.
"Дело в том, что, ну как вы понимаете, в National Interest статья отправлялась заранее, статья отправлялась за несколько ней, а работа в архивах по уточнению цифр погибших продолжалась фактически до последнего часа, когда уже в издательство отправлялся русский аутентичный текст", - сказал Песков журналистам, комментируя расхождение в данных о потерях Красной армии в Ржевской битве между русским и английским текстами статьи президента.
Он уточнил, что цифра, отправленная в Вашингтон
, была изменена в соответствии с теми данными, которые были уточнены в архивах. "Да, действительно, там разные цифры, но наиболее последняя, наиболее полная, исчерпывающая на сегодняшний момент цифра опубликована на русском языке", - добавил Песков.