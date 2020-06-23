Песков объяснил разницу русского и английского текстов статьи Путина

Текст статьи президента для американского журнала National Interest говорил, что под Ржевом во время Великой Отечественной погибли, были ранены или пропали без вести более 1,154 миллиона солдат Красной армии. В "Российской газете" была приведена цифра в 1 миллион 342 тысячи человек.

"Дело в том, что, ну как вы понимаете, в National Interest статья отправлялась заранее, статья отправлялась за несколько ней, а работа в архивах по уточнению цифр погибших продолжалась фактически до последнего часа, когда уже в издательство отправлялся русский аутентичный текст", - сказал Песков журналистам, комментируя расхождение в данных о потерях Красной армии в Ржевской битве между русским и английским текстами статьи президента.