https://ria.ru/20200623/1573353936.html
Сябитова назвала развод Харламова и Асмус "хайпом"
Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в беседе с "Говорит Москва" заявила, что не верит в историю с разводом юмориста Гарика Харламова и актрисы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:36
2020-06-23T13:24
культура
развод
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
роза сябитова
гарик харламов (игорь)
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https://ria.ru/20200623/1573340712.html
Чья Чьо
Я вообще считал что асмус это какая то болячка.
13
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
развод, россия, кристина асмус, шоу-бизнес, роза сябитова, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова
в беседе с "Говорит Москва
" заявила, что не верит в историю с разводом юмориста Гарика Харламова
и актрисы Кристины Асмус
.
По ее мнению, когда люди разводятся, особенно если у них есть дети, то это "не делается так показушно".
Что касается возможного приглашения Асмус и Харламова в "Давай поженимся", то, по словам Сябитовой, решение будет принимать руководство. Ведущая напомнила, что в программе есть определенный кастинг — но на шоу приходят как обычные люди, так и знаменитости.
"Если они изъявят желание, я не вижу причины не помочь", — пояснила Сябитова.
Она подчеркнула, что программа действительно помогает людям, а хайповать не имеет смысла.
"Если намерения искренние, а это мы уж точно можем понять, поверьте мне, если намерения искренние, то welcome! Поможем, сделаем, профессионализма у нас достаточно", — сказала Сябитова, добавив, что не хочет, чтобы программу "люди использовали с точки зрения хайпа".
Накануне юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о решении развестись после восьми лет брака. Обе стороны в публикациях в инстграме пояснили, что в сложившейся ситуации не виноваты ни фильм "Текст", ни третья сторона, ни самоизоляция.