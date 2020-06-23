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https://ria.ru/20200623/1573353936.html
Сябитова назвала развод Харламова и Асмус "хайпом"
Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в беседе с "Говорит Москва" заявила, что не верит в историю с разводом юмориста Гарика Харламова и актрисы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:24
культура
развод
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
роза сябитова
гарик харламов (игорь)
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https://ria.ru/20200623/1573340712.html
Я вообще считал что асмус это какая то болячка.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
развод, россия, кристина асмус, шоу-бизнес, роза сябитова, гарик харламов (игорь)

Сябитова назвала развод Харламова и Асмус "хайпом"

12:36 23.06.2020 (обновлено: 13:24 23.06.2020)
10176
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в беседе с "Говорит Москва" заявила, что не верит в историю с разводом юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
По ее мнению, когда люди разводятся, особенно если у них есть дети, то это "не делается так показушно".
Что касается возможного приглашения Асмус и Харламова в "Давай поженимся", то, по словам Сябитовой, решение будет принимать руководство. Ведущая напомнила, что в программе есть определенный кастинг — но на шоу приходят как обычные люди, так и знаменитости.

"Если они изъявят желание, я не вижу причины не помочь", — пояснила Сябитова.

Она подчеркнула, что программа действительно помогает людям, а хайповать не имеет смысла.
"Если намерения искренние, а это мы уж точно можем понять, поверьте мне, если намерения искренние, то welcome! Поможем, сделаем, профессионализма у нас достаточно", — сказала Сябитова, добавив, что не хочет, чтобы программу "люди использовали с точки зрения хайпа".
Накануне юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о решении развестись после восьми лет брака. Обе стороны в публикациях в инстграме пояснили, что в сложившейся ситуации не виноваты ни фильм "Текст", ни третья сторона, ни самоизоляция.
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
Вчера, 09:22Культура
Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус
161322788
Обсудить 7
КультураРазводРоссияКристина АсмусШоу-бизнесРоза СябитоваГарик Харламов (Игорь)
Популярные комментарии
Я вообще считал что асмус это какая то болячка.
23 июня, 14:48
Чья Чьо
481000
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