Сябитова назвала развод Харламова и Асмус "хайпом"

По ее мнению, когда люди разводятся, особенно если у них есть дети, то это "не делается так показушно".

Что касается возможного приглашения Асмус и Харламова в "Давай поженимся", то, по словам Сябитовой, решение будет принимать руководство. Ведущая напомнила, что в программе есть определенный кастинг — но на шоу приходят как обычные люди, так и знаменитости.

"Если они изъявят желание, я не вижу причины не помочь", — пояснила Сябитова.

Она подчеркнула, что программа действительно помогает людям, а хайповать не имеет смысла.

"Если намерения искренние, а это мы уж точно можем понять, поверьте мне, если намерения искренние, то welcome! Поможем, сделаем, профессионализма у нас достаточно", — сказала Сябитова, добавив, что не хочет, чтобы программу "люди использовали с точки зрения хайпа".