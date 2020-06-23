Лавров анонсировал саммит лидеров России, Индии и Китая "на полях" G20

"По организационной стороне дела условились, что эта видеоконференция не подменяет личную очную встречу министров иностранных дел, которая должна состояться до саммита РИК. А саммит очередной наши китайские коллеги предложили провести "на полях" очередной встречи в верхах "Группы двадцати", как это и было в 2018-2019 годах, когда "на полях" "двадцатки" три лидера - лидеры России, Индии и Китая - проводили свои традиционные встречи" , - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РИК.