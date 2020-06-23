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Лавров анонсировал саммит лидеров России, Индии и Китая "на полях" G20
Саммит лидеров России, Индии и Китая запланирован "на полях" G20, до него пройдет встреча министров иностранных дел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:08
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россия, сергей лавров, большая двадцатка, китай, индия, в мире

Лавров анонсировал саммит лидеров России, Индии и Китая "на полях" G20

12:35 23.06.2020 (обновлено: 13:08 23.06.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Саммит лидеров России, Индии и Китая запланирован "на полях" G20, до него пройдет встреча министров иностранных дел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По организационной стороне дела условились, что эта видеоконференция не подменяет личную очную встречу министров иностранных дел, которая должна состояться до саммита РИК. А саммит очередной наши китайские коллеги предложили провести "на полях" очередной встречи в верхах "Группы двадцати", как это и было в 2018-2019 годах, когда "на полях" "двадцатки" три лидера - лидеры России, Индии и Китая - проводили свои традиционные встречи" , - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РИК.
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РоссияСергей ЛавровБольшая двадцаткаКитайИндияВ мире
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