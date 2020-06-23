https://ria.ru/20200623/1573353893.html
Лавров анонсировал саммит лидеров России, Индии и Китая "на полях" G20
Саммит лидеров России, Индии и Китая запланирован "на полях" G20, до него пройдет встреча министров иностранных дел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:35
2020-06-23T13:08
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китай
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в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, большая двадцатка, китай, индия, в мире