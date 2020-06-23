В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу

"В Кремле исходят из заявления президента о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования. Вот из этого мы исходим", - ответил Песков на вопрос журналистов, допускают ли в Кремле сценарий, при котором россияне не поддержат поправки в конституцию.