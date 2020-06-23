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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573353841.html
В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу
Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:35
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий песков
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дмитрий песков, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу

12:35 23.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Кремле исходят из заявления президента о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования. Вот из этого мы исходим", - ответил Песков на вопрос журналистов, допускают ли в Кремле сценарий, при котором россияне не поддержат поправки в конституцию.
На уточняющий вопрос о том, есть ли план на случай, если поправки не будут поддержаны, Песков сообщил, что "любое голосование подразумевает два варианта".
"И только если эти поправки будут поддержаны в ходе голосования, они вступят в силу", - уточнил Песков.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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