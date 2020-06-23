Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573353569.html
В Кремле не комментируют сообщение о письме Левченко к Путину
В Кремле не комментируют сообщение об обращении экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить ему... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:34
олег добродеев
дмитрий песков
иркутская область
сергей левченко
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:163:3077:1893_1400x0_80_0_0_607946a0a9cd4fd814935cb8d3e18579.jpg
https://ria.ru/20200305/1568218013.html
1
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:163:3077:1893_1400x0_80_0_0_607946a0a9cd4fd814935cb8d3e18579.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_133:0:2862:2047_1400x0_80_0_0_bb266059c30adb2595a465b92155473d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_474:0:2521:2047_1400x0_80_0_0_aa6c9b1edd0169618cfc472034d3f989.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег добродеев, дмитрий песков, иркутская область, сергей левченко, владимир путин, политика

В Кремле не комментируют сообщение о письме Левченко к Путину

12:33 23.06.2020 (обновлено: 12:34 23.06.2020)
1396
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Кремле не комментируют сообщение об обращении экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никогда мы переписку президента не комментируем, поэтому я это все оставлю без комментария", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступало ли президенту обращение бывшего губернатора Иркутской области Левченко о желании баллотироваться на этот пост снова, какова реакция на письмо Владимира Путина.
Ранее пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев сообщил РИА Новости, что политик направил в адрес президента России письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября.
Законодательное собрание Иркутской области приняло постановление о проведении досрочных выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года. Данный статус выборов исключает возможность выдвигать на них свою кандидатуру экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко, который ушел с поста главы Приангарья 12 декабря 2019 года на основании собственного заявления. В середине июня Левченко провел в онлайн-формате пресс-конференцию, на которой оценил свои шансы принять участие в выборах главы региона в соотношении 40 на 60, где 40 – возможность, что к выборам его не допустят.
Судья Елена Хахалева
5 марта, 21:34
"Золотая судья" Хахалева написала открытое письмо Путину
861001
Обсудить 1
Олег ДобродеевДмитрий ПесковИркутская областьСергей ЛевченкоВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Болтона об опоздании Трампа на саммит в 2018 году
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет переговоры с главами Сербии и Узбекистана
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: вопрос проведения амнистии к 75-летию победы не обсуждается
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2018
В Кремле прокомментировали мемуары Болтона о работе в Белом доме
Вице-президент Федерального Союза адвокатов России Евгений Тарло
Умер экс-сенатор Евгений Тарло
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова назвала развод Харламова и Асмус "хайпом"
Президент РФ Владимир Путин
Песков объяснил разницу русского и английского текстов статьи Путина
Здание Государственной Думы РФ
Госдума скорректировала график работы в июле
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния