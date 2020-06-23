В Кремле не комментируют сообщение о письме Левченко к Путину

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Кремле не комментируют сообщение об обращении экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никогда мы переписку президента не комментируем, поэтому я это все оставлю без комментария", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступало ли президенту обращение бывшего губернатора Иркутской области Левченко о желании баллотироваться на этот пост снова, какова реакция на письмо Владимира Путина.
Ранее пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев сообщил РИА Новости, что политик направил в адрес президента России письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября.
Законодательное собрание Иркутской области приняло постановление о проведении досрочных выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года. Данный статус выборов исключает возможность выдвигать на них свою кандидатуру экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко, который ушел с поста главы Приангарья 12 декабря 2019 года на основании собственного заявления. В середине июня Левченко провел в онлайн-формате пресс-конференцию, на которой оценил свои шансы принять участие в выборах главы региона в соотношении 40 на 60, где 40 – возможность, что к выборам его не допустят.
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