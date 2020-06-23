В Кремле не комментируют сообщение о письме Левченко к Путину

"Никогда мы переписку президента не комментируем, поэтому я это все оставлю без комментария", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступало ли президенту обращение бывшего губернатора Иркутской области Левченко о желании баллотироваться на этот пост снова, какова реакция на письмо Владимира Путина.