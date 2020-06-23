https://ria.ru/20200623/1573353442.html
Путин собирается приехать на открытие мемориала в Ржеве
Президент России Владимир Путин планирует поехать на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:31
2020-06-23T13:26
75 лет великой победы
владимир путин
ржев
общество
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ржев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ржев, общество