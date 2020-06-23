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Путин собирается приехать на открытие мемориала в Ржеве
Президент России Владимир Путин планирует поехать на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:26
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владимир путин
ржев
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, ржев, общество

Путин собирается приехать на открытие мемориала в Ржеве

12:31 23.06.2020 (обновлено: 13:26 23.06.2020)
2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРжев будут благоустраивать одновременно со строительством мемориала
Ржев будут благоустраивать одновременно со строительством мемориала
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует поехать на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский в ходе онлайн-брифинга сообщил, что мемориал Советскому солдату торжественно откроют в Ржевском районе Тверской области 30 июня.
"Есть такие планы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин приехать на открытие мемориала.
Исполнительный директор РВИО Александр Барков, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, автор прооекта, скульптор Андрей Коробцов и автор проекта, архитектор Константин Фомин в мастерской, где создается скульптура Советского солдата для Ржевского мемориала в Тверской области
14 мая 2019, 15:59Союзное государство
В создание мемориала Советскому солдату под Ржевом вложат 650 млн рублей
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинРжевОбщество
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