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Распространение нового коронавируса
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Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:02
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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дмитрий песков
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, россия, владимир путин, общество

Путин выступит с телеобращением

12:31 23.06.2020 (обновлено: 16:02 23.06.2020)
416801
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России", — уточнил он.

По словам Пескова, глава государства планирует рассказать о предварительных итогах борьбы с распространением коронавируса, перспективах, а также о положении дел в экономике и "о нас с вами в целом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Не верю Путину.
23 июня, 12:33
некто из России
1386109720321
Я устал я ухожу
23 июня, 12:33
РРРеалист России
458106504280
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