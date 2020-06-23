https://ria.ru/20200623/1573352610.html
В санаториях ужесточат меры при возникновении инфекционных заболеваний
В случае возникновения очага инфекционного заболевания в санаториях меры будут жесткими, вплоть до закрытия, заявила заместитель начальника управления... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:24
2020-06-23T17:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
В случае возникновения очага инфекционного заболевания в санаториях меры будут жесткими, вплоть до закрытия, заявила заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора
Юлия Демина.
"Не дай бог, случится очаг инфекционного заболевания в организованном коллективе, меры будут достаточно жесткие, вплоть до закрытия и вывоза всех отдыхающих мы будем смотреть по ситуации", - сказала Демина на онлайн-совещании по проблемам санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
Она отметила, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, есть уменьшение случаев заболевания, но риски остаются.
Как добавила депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко, которая проводила онлайн-совещание, сейчас важно не только сохранить санатории, но и оказать им максимальную поддержку. Так, считает депутат, стоит расширить меры поддержки предприятий санаторно-курортной сферы.
"Наши здравницы - это уникальный формат для всего мира, и мы просто обязаны их не только сохранить в этот сложный период, но и максимально поддержать как массовых работодателей. Мы не знаем, что нас ждет дальше, поэтому санатории нужно развивать – они помогут в дальнейшем бороться как с пандемиями, так и с их последствиями, восстанавливая здоровья пострадавших. А для этого нужно еще раз вернуться к вопросу поддержки сектора и расширить ее", - сказала Костенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.