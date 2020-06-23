В санаториях ужесточат меры при возникновении инфекционных заболеваний

"Не дай бог, случится очаг инфекционного заболевания в организованном коллективе, меры будут достаточно жесткие, вплоть до закрытия и вывоза всех отдыхающих мы будем смотреть по ситуации", - сказала Демина на онлайн-совещании по проблемам санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.

"Наши здравницы - это уникальный формат для всего мира, и мы просто обязаны их не только сохранить в этот сложный период, но и максимально поддержать как массовых работодателей. Мы не знаем, что нас ждет дальше, поэтому санатории нужно развивать – они помогут в дальнейшем бороться как с пандемиями, так и с их последствиями, восстанавливая здоровья пострадавших. А для этого нужно еще раз вернуться к вопросу поддержки сектора и расширить ее", - сказала Костенко.