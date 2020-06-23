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В Челябинске возбудили дело о халатности из-за неисправных автобусов
Следственные органы по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по статье "халатность" после покупки администрацией Челябинска транспортных... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:23
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия

В Челябинске возбудили дело о халатности из-за неисправных автобусов

12:23 23.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июн – РИА Новости. Следственные органы по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по статье "халатность" после покупки администрацией Челябинска транспортных средств, непригодных для эксплуатации, ущерб бюджету составил более 1,5 миллиона рублей, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным пресс-центра прокуратуры региона, прокуратура Челябинска провела проверку исполнения администрацией Челябинска федерального законодательства при приобретении в муниципальную собственность в 2018 году имущества у ООО "ОГТ". Установлено, что было приобретено 309 транспортных средств, из которых в исправном состоянии находилось лишь 72 автобуса, оставшееся движимое имущество являлось непригодным для эксплуатации.
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Как сообщает СК, по предварительным данным, в 2017-2018 годах должностные лица из числа сотрудников администрации Челябинска и их обособленных структурных подразделений ненадлежащим образом исполняли свои обязанности при расторжении договора купли-продажи имущества, заключенного между МУП "Челябинский автобусный транспорт" и ООО "Общественный городской транспорт" ("ОГТ"). В результате это способствовало перечислению в адрес "ОГТ" из бюджета Челябинска денежных средств в счет оплаты имущества, находящегося в непригодном для эксплуатации состоянии. Ущерб бюджету Челябинска составил более 1,5 миллиона рублей.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, уточняется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
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