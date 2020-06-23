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Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
https://ria.ru/20200623/1573352524.html
Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:49
сооронбай жээнбеков
задержание атамбаева
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
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Вот так и передавай власть приемнику. Лучше конституцию подправить и ещё двенадцать годков править.
161
Каждый последующий преследует бывшего ( если не успеет убежать и спрятаться ) - что за народ эти киргизы...? 15 лет за ( даже коррупционное) освобождение осужденного это разве не " политика " - учитывая , что президент имеет право помиловать осужденного ? Кажется они заигрались в революцию.
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бишкек
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы

12:23 23.06.2020 (обновлено: 13:49 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 23 июн — РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Бывшего главу государства признали виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Также Атамбаева лишат государственных наград и имущества.
Суд начал рассматривать дело по существу в ноябре прошлого года, процесс был закрытым. Экс-президент отказался от участия в слушаниях и последнего слова.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
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Алмазбек Атамбаев

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.
В конце июня 2019-го парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес бывшего лидера страны. В числе прочего ему инкриминировали освобождение Батукаева по поддельным медсправкам.
Счета Атамбаева арестовали. Чтобы задержать его самого, пришлось штурмом брать резиденцию. В результате спецоперации пострадали 136 человек, один спецназовец погиб.
Сам экс-глава республики назвал обвинения абсурдными и заявил, что чист перед народом.
Алмазбек Атамбаев
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Азиз Батукаев

В 2006 году Батукаева приговорили к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.
В 2013-м его выпустили по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну.
Суд признал Атамбаева причастным к незаконному освобождению Батукаева.
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10 июня, 17:09
Главы государств, становившиеся фигурантами уголовных дел
2702541172279
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
Популярные комментарии
Вот так и передавай власть приемнику. Лучше конституцию подправить и ещё двенадцать годков править.
23 июня, 13:22
Hellhound .
574820153
Каждый последующий преследует бывшего ( если не успеет убежать и спрятаться ) - что за народ эти киргизы...? 15 лет за ( даже коррупционное) освобождение осужденного это разве не " политика " - учитывая , что президент имеет право помиловать осужденного ? Кажется они заигрались в революцию.
23 июня, 13:10
NNickB777
57801326
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