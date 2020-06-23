https://ria.ru/20200623/1573352524.html
Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:23
2020-06-23T13:49
сооронбай жээнбеков
задержание атамбаева
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Hellhound .
Вот так и передавай власть приемнику. Лучше конституцию подправить и ещё двенадцать годков править.
161
NickB777
Каждый последующий преследует бывшего ( если не успеет убежать и спрятаться ) - что за народ эти киргизы...? 15 лет за ( даже коррупционное) освобождение осужденного это разве не " политика " - учитывая , что президент имеет право помиловать осужденного ? Кажется они заигрались в революцию.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире
БИШКЕК, 23 июн — РИА Новости.
Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Бывшего главу государства признали виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Также Атамбаева лишат государственных наград и имущества.
Суд начал рассматривать дело по существу в ноябре прошлого года, процесс был закрытым. Экс-президент отказался от участия в слушаниях и последнего слова.
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев возглавлял Киргизию
с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову
в результате выборов.
В конце июня 2019-го парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес бывшего лидера страны. В числе прочего ему инкриминировали освобождение Батукаева по поддельным медсправкам.
Счета Атамбаева арестовали. Чтобы задержать его самого, пришлось штурмом брать резиденцию. В результате спецоперации пострадали 136 человек, один спецназовец погиб.
Сам экс-глава республики назвал обвинения абсурдными и заявил, что чист перед народом.
Азиз Батукаев
В 2006 году Батукаева приговорили к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека
. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.
В 2013-м его выпустили по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну.
Суд признал Атамбаева причастным к незаконному освобождению Батукаева.