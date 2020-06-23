Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы

БИШКЕК, 23 июн — РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.

Бывшего главу государства признали виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Также Атамбаева лишат государственных наград и имущества.

Суд начал рассматривать дело по существу в ноябре прошлого года, процесс был закрытым. Экс-президент отказался от участия в слушаниях и последнего слова.

Алмазбек Атамбаев

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.

В конце июня 2019-го парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес бывшего лидера страны. В числе прочего ему инкриминировали освобождение Батукаева по поддельным медсправкам.

Счета Атамбаева арестовали. Чтобы задержать его самого, пришлось штурмом брать резиденцию. В результате спецоперации пострадали 136 человек, один спецназовец погиб.

Сам экс-глава республики назвал обвинения абсурдными и заявил, что чист перед народом.

Азиз Батукаев

В 2006 году Батукаева приговорили к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека . Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.

В 2013-м его выпустили по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну.