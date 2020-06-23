Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573352431.html
Повар из Приангарья начал варить сыр во время самоизоляции
Бренд-повар из Иркутска Артур Мартиросян в марте осуществил свою мечту – открыл собственное дело по производству сыра. Он планировал поставлять качотту и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:20
иркутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573355964_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_82f79f4f4559c0ca0cdf96bfe46d7a53.jpg
https://ria.ru/20200519/1571610277.html
https://ria.ru/20200528/1572092086.html
https://ria.ru/20200519/1571693497.html
https://rsport.ria.ru/20200602/1572356771.html
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Бренд-повар из Иркутска Артур Мартиросян рассказал о начинаниях в сыроварении
В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Мартиросян рассказал о сложностях запуска собственного бизнеса в период пандемии.
2020-06-23T12:22
true
PT2M03S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573355964_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_82f79f4f4559c0ca0cdf96bfe46d7a53.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573355964_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_313491494293cba81b1293c0e37a2d3e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573355964_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_cc83b0d72e8a670913c1efba4cb01001.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутск, общество

Повар из Приангарья начал варить сыр во время самоизоляции

12:22 23.06.2020 (обновлено: 15:20 23.06.2020)
10883
ИРКУТСК, 23 июня – РИА Новости, Светлана Самсонова. Бренд-повар из Иркутска Артур Мартиросян в марте осуществил свою мечту – открыл собственное дело по производству сыра. Он планировал поставлять качотту и моцареллу для местных ресторанов и кафе, но из-за пандемии все заведения общепита в Иркутске закрылись, и это едва не уничтожило все начинания сыродела. Мартиросян не опустил руки, и после двухмесячного простоя сыроварный цех произвел первую продукцию.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Мартиросян рассказал о сложностях запуска собственного бизнеса в период мирового кризиса и о своем желании кормить людей вкусной и полезной едой.
Нарезка сыра
19 мая, 08:00Хорошие новости
Вкус Италии из Ульяновской области: как фермеры создают тот самый сыр

Не вовремя

Артур Мартиросян более 15 лет в профессии: работал шеф-поваром, бренд-поваром в крупных ресторанах Иркутска. И всегда мечтал открыть собственное дело, свою кухню. Несколько лет назад он прошел обучение по изготовлению сыров, затем занимался их производством при ресторане. А в этом году, скопив необходимую сумму на закупку оборудования, открыл ИП и сыроваренный цех. Причем ориентир при выборе сырья он сделал на местную продукцию.
"Хочу продвигать локальную кухню, то есть из местных продуктов, в Иркутской области. После введения продуктового эмбарго в России не стало некоторых видом сыров, а у тех, что попадались мне, не устраивало качество. И мы решили производить собственные качотту, моцареллу, скаморцию, а еще сулугуни и брынзу из качественного молока от наших фермеров", - рассказывает повар.
Поставлять сыр Мартиросян планировал в кафе и рестораны Иркутска. В марте он уже приготовил первую партию, отправил на дегустацию потенциальным заказчикам, которые, кстати, высоко оценили продукцию.
Продукт из экспериментальной сыроварни семьи Исаковых
28 мая, 08:00Хорошие новости
В Приморье появилась маленькая Италия
Когда 28 марта в области объявили режим самоизоляции, среди введенных ограничений значилось и закрытие заведений общепита, и стало понятно, что время для организации собственного дела предприниматель выбрал не самое удачное. Несмотря на то, что его производство не попало под категорию запрещенной деятельности на этот период, сыроваренный цех пришлось закрыть из-за неработающих ресторанов. Получилось, что Мартиросян также лишился работы и бренд-повара.
"Сначала была паника. Впервые за 15 лет столкнулся с тем, что люди моей профессии никому не нужны. Потом успокоился, начал думать, как выходить из этой ситуации. Стал проводить онлайн мастер-классы по приготовлению разных блюд, рекламировал сыр. На хлеб насущный хватало. Хотя доход, конечно, просел на 80%", - рассказал Мартиросян.
Чтобы прокормить семью, Артур также устроился в кафе, где была организована доставка блюд. И он буквально считает дни до того момента, когда будет снят режим самоизоляции и снова заработают рестораны, хотя бы в режиме летних веранд.
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге
19 мая, 18:15РИА Наука
Ученые определили ежедневную норму молочных продуктов

"Привык рассчитывать на себя"

По словам Мартиросяна, закрывать только-только начавшийся бизнес он не собирается, его дело спасло то, что у него нет кредитов, а помещение, где расположен цех, находится в его собственности. Признается, что если бы было иначе, то о возобновлении производства сыра можно было и не мечтать.
"Я не думал воспользоваться господдержкой или чей-то еще помощью. Привык рассчитывать только на себя", - говорит Артур.
В ожидании открытия ресторанов Мартиросян три недели назад возобновил производство сыра, эту партию он снова раздаст своим потенциальным клиентам. Говорит, что первые заказы уже есть, на запланированные объемы рассчитывает выйти через год-полтора.
"Останавливаться нет смысла. К тому же в этой сфере конкуренция небольшая", - отмечает он.
В цехе работает всего три человека, включая самого Артура. По его словам, на производстве и до пандемии соблюдали строгие санитарные нормы, теперь еще в обязательном порядке измеряют температуру у работников и чаще проводят дезинфекцию.
Капрезе
2 июня, 16:15ЗОЖ
Эндокринолог перечислила продукты, восстанавливающие работу кишечника

Главное, чтобы вкусно

Еще одна есть одна мечта у Мартиросяна – открыть собственное кафе. Именно кафе, а не ресторан. По его словам, он противник алкоголя, и хотел бы, чтобы в его заведении собирались семьи с детьми.
"Я хотел бы свое кафе, где будет правильное питание, здоровая кухня. Это будет не только заработок. Мне нравится, когда люди употребляют еду, которую я готовлю, получают от нее удовольствие", - сказал Мартиросян.
И, конечно, в его кафе подавали бы сыр, произведенный на собственной сыроварне.
3061005
Обсудить 0
ИркутскОбщество
Рекомендуем
Елена Повеляйкина
"Ее боялись все": дочь омского фермера обвиняют в гибели двух человек
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России хотят увеличить пенсии по старости
Президент РФ Владимир Путин
Песков объяснил разницу русского и английского текстов статьи Путина
Сейсмограф
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17
Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Пассажирский самолет в небе
Источник: Росавиация проработала предложения по возобновлению авиарейсов
Лесные озёра в Карелии
Финское и шведское посольства поспорили из-за статьи в российской газете
Парад Победы в Москве
В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Так в представлении художника выглядит горячий юпитер, проходящий рядом со звездой
Обнаружен самый молодой горячий юпитер
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
LIVE: Обращение Владимира Путина
Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Обращение Путина к россиянам длилось 51 минуту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния