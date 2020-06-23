Повар из Приангарья начал варить сыр во время самоизоляции

ИРКУТСК, 23 июня – РИА Новости, Светлана Самсонова. Бренд-повар из Бренд-повар из Иркутска Артур Мартиросян в марте осуществил свою мечту – открыл собственное дело по производству сыра. Он планировал поставлять качотту и моцареллу для местных ресторанов и кафе, но из-за пандемии все заведения общепита в Иркутске закрылись, и это едва не уничтожило все начинания сыродела. Мартиросян не опустил руки, и после двухмесячного простоя сыроварный цех произвел первую продукцию.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Мартиросян рассказал о сложностях запуска собственного бизнеса в период мирового кризиса и о своем желании кормить людей вкусной и полезной едой.

Не вовремя

Артур Мартиросян более 15 лет в профессии: работал шеф-поваром, бренд-поваром в крупных ресторанах Иркутска. И всегда мечтал открыть собственное дело, свою кухню. Несколько лет назад он прошел обучение по изготовлению сыров, затем занимался их производством при ресторане. А в этом году, скопив необходимую сумму на закупку оборудования, открыл ИП и сыроваренный цех. Причем ориентир при выборе сырья он сделал на местную продукцию.

"Хочу продвигать локальную кухню, то есть из местных продуктов, в Иркутской области. После введения продуктового эмбарго в России не стало некоторых видом сыров, а у тех, что попадались мне, не устраивало качество. И мы решили производить собственные качотту, моцареллу, скаморцию, а еще сулугуни и брынзу из качественного молока от наших фермеров", - рассказывает повар.

Поставлять сыр Мартиросян планировал в кафе и рестораны Иркутска. В марте он уже приготовил первую партию, отправил на дегустацию потенциальным заказчикам, которые, кстати, высоко оценили продукцию.

Когда 28 марта в области объявили режим самоизоляции, среди введенных ограничений значилось и закрытие заведений общепита, и стало понятно, что время для организации собственного дела предприниматель выбрал не самое удачное. Несмотря на то, что его производство не попало под категорию запрещенной деятельности на этот период, сыроваренный цех пришлось закрыть из-за неработающих ресторанов. Получилось, что Мартиросян также лишился работы и бренд-повара.

"Сначала была паника. Впервые за 15 лет столкнулся с тем, что люди моей профессии никому не нужны. Потом успокоился, начал думать, как выходить из этой ситуации. Стал проводить онлайн мастер-классы по приготовлению разных блюд, рекламировал сыр. На хлеб насущный хватало. Хотя доход, конечно, просел на 80%", - рассказал Мартиросян.

Чтобы прокормить семью, Артур также устроился в кафе, где была организована доставка блюд. И он буквально считает дни до того момента, когда будет снят режим самоизоляции и снова заработают рестораны, хотя бы в режиме летних веранд.

"Привык рассчитывать на себя"

По словам Мартиросяна, закрывать только-только начавшийся бизнес он не собирается, его дело спасло то, что у него нет кредитов, а помещение, где расположен цех, находится в его собственности. Признается, что если бы было иначе, то о возобновлении производства сыра можно было и не мечтать.

"Я не думал воспользоваться господдержкой или чей-то еще помощью. Привык рассчитывать только на себя", - говорит Артур.

В ожидании открытия ресторанов Мартиросян три недели назад возобновил производство сыра, эту партию он снова раздаст своим потенциальным клиентам. Говорит, что первые заказы уже есть, на запланированные объемы рассчитывает выйти через год-полтора.

"Останавливаться нет смысла. К тому же в этой сфере конкуренция небольшая", - отмечает он.

В цехе работает всего три человека, включая самого Артура. По его словам, на производстве и до пандемии соблюдали строгие санитарные нормы, теперь еще в обязательном порядке измеряют температуру у работников и чаще проводят дезинфекцию.

Главное, чтобы вкусно

Еще одна есть одна мечта у Мартиросяна – открыть собственное кафе. Именно кафе, а не ресторан. По его словам, он противник алкоголя, и хотел бы, чтобы в его заведении собирались семьи с детьми.

"Я хотел бы свое кафе, где будет правильное питание, здоровая кухня. Это будет не только заработок. Мне нравится, когда люди употребляют еду, которую я готовлю, получают от нее удовольствие", - сказал Мартиросян.