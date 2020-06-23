https://ria.ru/20200623/1573352403.html
В Сирии выступили против участия других стран в конституционной комиссии
Сирийские власти придерживаются политического процесса решения кризиса, при этом против участия США и любого другого вмешательства извне в работу сирийской... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:22
2020-06-23T12:22
война в сирии
война в сирии
валид муаллем
сирия
дамаск (город)
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в мире
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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война в сирии, валид муаллем, сирия, дамаск (город), сша, в мире
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости.
Сирийские власти придерживаются политического процесса решения кризиса, при этом против участия США
и любого другого вмешательства извне в работу сирийской конституционной комиссии, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем
на пресс-конференции в Дамаске
.
"Мы приверженцы политического процесса и против вмешательства США и других сторон извне в работу сирийской конституционной комиссии", - сказал Муаллем.
Министр подчеркнул, что Сирия - независимое государство, и ее народ примет только национальную конституцию, соответствующую их потребностям. Дамаск не позволит США и кому либо другому вмешиваться в межсирийский политический процесс.
"Ни Джефри, ни "Абу-Джефри" не в праве решать за сирийцев, кто будет управлять нашей страной и как мы должны жить. Мы же не диктуем США, кто должен ими управлять и что они должны делать", - добавил Муаллем.
Отвечая на вопрос о роли оппозиции в политическом процессе, Муаллем отметил, что внутри страны есть оппозиционные силы, которым никто не запрещает участвовать в переговорах и высказывать свое мнение. Однако Дамаск не признает такое явление, как "зарубежная оппозиция", так как считает их представителей приспешниками интересов других государств, которые их финансируют и диктуют свою волю.