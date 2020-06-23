В Сирии выступили против участия других стран в конституционной комиссии

БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Сирийские власти придерживаются политического процесса решения кризиса, при этом против участия Сирийские власти придерживаются политического процесса решения кризиса, при этом против участия США и любого другого вмешательства извне в работу сирийской конституционной комиссии, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске

"Мы приверженцы политического процесса и против вмешательства США и других сторон извне в работу сирийской конституционной комиссии", - сказал Муаллем.

Министр подчеркнул, что Сирия - независимое государство, и ее народ примет только национальную конституцию, соответствующую их потребностям. Дамаск не позволит США и кому либо другому вмешиваться в межсирийский политический процесс.

"Ни Джефри, ни "Абу-Джефри" не в праве решать за сирийцев, кто будет управлять нашей страной и как мы должны жить. Мы же не диктуем США, кто должен ими управлять и что они должны делать", - добавил Муаллем.