https://ria.ru/20200623/1573352338.html
Reuters: США и Россия разработают договор, включающий все ядерное оружие
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия договорились провести новую встречу по стратегической... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:21
2020-06-23T12:21
россия
сша
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573337506.html
1
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d685d577982d5e3732f0121b6dd7598c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, безопасность, в мире