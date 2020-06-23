Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573352338.html
Reuters: США и Россия разработают договор, включающий все ядерное оружие
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия договорились провести новую встречу по стратегической... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:21
россия
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d685d577982d5e3732f0121b6dd7598c.jpg
https://ria.ru/20200623/1573337506.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d685d577982d5e3732f0121b6dd7598c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_306:0:3037:2048_1400x0_80_0_0_ab7e5bda529fcd1123d263a32b1d6221.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_783:329:2502:2048_1400x0_80_0_0_ba6b08c6181e002e014c956652582aa3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, безопасность, в мире

Reuters: США и Россия разработают договор, включающий все ядерное оружие

12:21 23.06.2020
531
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.  Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия договорились провести новую встречу по стратегической стабильности в Вене при первой возможности, возможно, в конце июля или начале августа, сообщает агентство Рейтер.
Кроме того, он сообщил, что США на переговорах с РФ договорились работать над новым договором,  который будет покрывать все ядерное оружие, а не только стратегическое. Разрабатывается возможность будущего трехстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 07:37
Болтон рассказал, как убеждал Трампа в ненужности СНВ-3
Биллингсли не стал исключать продления СНВ-3, но отметил необходимость прогресса по новому договору.
9520021
Обсудить 1
РоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Парад Победы на Красной площади в Москве
Около шести тысяч человек обеспечат порядок в Москве в день парада Победы
Военнослужащий управляет беспилотником
"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
Американские военные на юго-востоке Афганистана
В Афганистане при атаке погибли девять сотрудников сил безопасности
Виктор Мураховский
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Игорь Коротченко
Эксперт оценил слова о гипотетическом конфликте Украины и Россией
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Посадка пилотируемого корабля Союз на спускаемом парашюте
В России разрабатывают четыре новых типа парашютных систем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Болтона об опоздании Трампа на саммит в 2018 году
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
Валид Муаллем
В Сирии выступили против участия других стран в конституционной комиссии
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Сирия готова противостоять санкциям США
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Россия не будет предпринимать новых шагов по Договору по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния