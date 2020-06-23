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В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушения дома
Погибших больше нет под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушения, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:21
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353
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арсен аваков, мвд украины, киев, украина, в мире

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушения дома

12:21 23.06.2020
49
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы у жилого девятиэтажного дома в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
Сотрудники спасательной службы у жилого девятиэтажного дома в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Погибших больше нет под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушения, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что пять человек погибли. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва - газ или взрывное устройство.
"По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) 23 июня к проведению работ привлечены 223 человека и 44 единицы техники… По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - говорится в сообщении.
Взрыв газа в жилом доме в Киеве
Вчера, 10:30
Выросло число погибших под завалами дома в Киеве
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