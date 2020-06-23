https://ria.ru/20200623/1573352294.html
В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушения дома
Погибших больше нет под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушения, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:21
2020-06-23T12:21
арсен аваков
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсен аваков, мвд украины, киев, украина, в мире