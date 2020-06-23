https://ria.ru/20200623/1573352117.html
В Великом Новгороде пройдет построение войск 24 июня
В Великом Новгороде 24 июня пройдет торжественное построение войск и сотрудников силовых структур, а также возложение цветов к мемориальному комплексу "Вечный... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:18
2020-06-23T12:23
75 лет великой победы
владимир путин
великий новгород
новгородская область
общество
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https://ria.ru/20200623/1573348858.html
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152666/46/1526664675_0:122:2598:1583_1400x0_80_0_0_27100025a348c614412e341be46f9983.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, великий новгород, новгородская область, общество