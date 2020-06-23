В Великом Новгороде пройдет построение войск 24 июня

"Мероприятие пройдет не на Софийской площади, как это всегда было ранее, а в новгородском кремле. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции торжественное построение войск пройдет без зрителей, в присутствии только приглашенных лиц", - говорится в релизе.