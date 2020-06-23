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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573352117.html
В Великом Новгороде пройдет построение войск 24 июня
В Великом Новгороде 24 июня пройдет торжественное построение войск и сотрудников силовых структур, а также возложение цветов к мемориальному комплексу "Вечный... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:23
75 лет великой победы
владимир путин
великий новгород
новгородская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир путин, великий новгород, новгородская область, общество

В Великом Новгороде пройдет построение войск 24 июня

12:18 23.06.2020 (обновлено: 12:23 23.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВеликий Новгород
Великий Новгород
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Великий Новгород. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. В Великом Новгороде 24 июня пройдет торжественное построение войск и сотрудников силовых структур, а также возложение цветов к мемориальному комплексу "Вечный огонь славы", сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.
"Мероприятие пройдет не на Софийской площади, как это всегда было ранее, а в новгородском кремле. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции торжественное построение войск пройдет без зрителей, в присутствии только приглашенных лиц", - говорится в релизе.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинВеликий НовгородНовгородская областьОбщество
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