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Война в Сирии
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Сирия готова противостоять санкциям США
Вашингтон пытается лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР, Сирия... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:16
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асма асад, война в сирии, валид муаллем, башар асад, сирия, вашингтон (город), сша, в мире

Сирия готова противостоять санкциям США

12:16 23.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Вашингтон пытается лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР, Сирия уже предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций, заявил глава МИД страны Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.
"Они банда врунов. Те, кто хочет добра сирийскому народу, не будет покушаться на кусок хлеба сирийского народа. Они используют последнее свое оружие в борьбе против Сирии. Настоящая цель - привести народ к голоду, ослабить власть и привести ситуацию к усилению терроризма, как это было в 2011 году", - сказал Муаллем.
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Сирийский министр отметил, что в САР научились противодействовать санкциям США. Он выразил уверенность в том, что Сирия сможет противостоять и закону "Цезарь" (санкции США). "Мы должны воспользоваться этим законом для развития нашей внутренней экономики и укрепления отношений с нашими друзьями. Наша борьба с террористами не остановится", - сказал он.
"Новый вызов для нас заключается в исправлении сделанных ошибок и запуске рабочей программы для нашей самостоятельности", - добавил Муаллем.
На одной из улиц Дамаска в первый день перемирия
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Глава сирийского внешнеполитического ведомства заверил журналистов в том, что союзники Дамаска не отвернуться от арабской республики и продолжат оказывать поддержку, а разговоры в СМИ о напряженности в отношениях между Сирией и РФ или России с Ираном не обоснованы и не имеют ничего общего с реальностью.
Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.
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Война в СирииАсма АсадВойна в СирииВалид МуаллемБашар АсадСирияВашингтон (город)СШАВ мире
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