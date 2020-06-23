Сирия готова противостоять санкциям США

"Они банда врунов. Те, кто хочет добра сирийскому народу, не будет покушаться на кусок хлеба сирийского народа. Они используют последнее свое оружие в борьбе против Сирии. Настоящая цель - привести народ к голоду, ослабить власть и привести ситуацию к усилению терроризма, как это было в 2011 году", - сказал Муаллем.