В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

НАЛЬЧИК, 23 июн - РИА Новости. Шестнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, два из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2828 случаев заболевания коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего госпитализировано 279 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 112, из них 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 32 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 2860 человек. Выздоровел 2351 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6769 человек, остаются под наблюдением 527 человек, в том числе 248 - в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.