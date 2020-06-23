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В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Шестнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, два из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:16
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

12:15 23.06.2020 (обновлено: 12:16 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 июн - РИА Новости. Шестнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, два из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2828 случаев заболевания коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики.
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"Всего госпитализировано 279 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 112, из них 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 32 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 2860 человек. Выздоровел 2351 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6769 человек, остаются под наблюдением 527 человек, в том числе 248 - в условиях самоизоляции на дому.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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