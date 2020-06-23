В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вторая группа добровольцев из 20 человек, принимающая участие в испытаниях вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, получила инъекции во вторник, сообщила пресс-служба университета.

"В Сеченовском Университете Минздрава России продолжаются клинические исследования вакцины против COVID-19. Сегодня, 23 июня 2020 года, инъекцию препарата получила вторая группа добровольцев в количестве 20 человек в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии, который входит в структуру Клинического центра вуза", - говорится в сообщении.

Добровольцы проживают в 1- и 2-местных палатах центра, с ними постоянно на связи врачи-исследователи, в случае необходимости оказывается психологическая поддержка, уточнили в пресс-службе.

"Во избежание гиподинамии начался курс занятий лечебной физкультурой, которые проводят сотрудники Кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета. Это позволит сохранить физическую активность и не набрать лишний вес. Из-за малоподвижного образа жизни могут атрофироваться некоторые мышцы, обостриться заболевания суставов, усилиться гипертония, и именно движение и является методом профилактики гипертонической болезни", - подчеркнули в пресс-службе.