https://ria.ru/20200623/1573351883.html
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
Вторая группа добровольцев из 20 человек, принимающая участие в испытаниях вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, получила инъекции во вторник,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:56
2020-06-23T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819993_0:16:1100:635_1400x0_80_0_0_db780da0b85c0d59d3ead2249a2abb3a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573286701.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819993_0:16:1100:635_1400x0_80_0_0_db780da0b85c0d59d3ead2249a2abb3a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819993_117:0:984:650_1400x0_80_0_0_03d431a3457655bad684a8349d4fd937.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572820055_0:0:650:650_1400x0_80_0_0_3af9035369bfc829366a546bed5693d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вторая группа добровольцев из 20 человек, принимающая участие в испытаниях вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, получила инъекции во вторник, сообщила пресс-служба университета.
"В Сеченовском Университете Минздрава России продолжаются клинические исследования вакцины против COVID-19. Сегодня, 23 июня 2020 года, инъекцию препарата получила вторая группа добровольцев в количестве 20 человек в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии, который входит в структуру Клинического центра вуза", - говорится в сообщении.
Добровольцы проживают в 1- и 2-местных палатах центра, с ними постоянно на связи врачи-исследователи, в случае необходимости оказывается психологическая поддержка, уточнили в пресс-службе.
"Во избежание гиподинамии начался курс занятий лечебной физкультурой, которые проводят сотрудники Кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета. Это позволит сохранить физическую активность и не набрать лишний вес. Из-за малоподвижного образа жизни могут атрофироваться некоторые мышцы, обостриться заболевания суставов, усилиться гипертония, и именно движение и является методом профилактики гипертонической болезни", - подчеркнули в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.