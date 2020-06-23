Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573351854.html
Московские федеральные медцентры возвращаются к штатному режиму работы
Федеральные медцентры в Москве, такие как Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, Научно-клинический центр геронтологии и Национальный... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
https://ria.ru/20200622/1573280734.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_31de79040974b944cedd6e0d9c8972fe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_244:0:2292:2048_1400x0_80_0_0_14541c28a4be870ffd688df5c438836c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Московские федеральные медцентры возвращаются к штатному режиму работы

12:12 23.06.2020
177
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Федеральные медцентры в Москве, такие как Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, Научно-клинический центр геронтологии и Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, возвращаются к штатному режиму работы и завершают прием пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Москве продолжается обратное перепрофилирование и возвращение к приему плановых пациентов ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России, ранее принимавших пациентов с COVID-19. Приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко, Национальный медико-хирургический центра им. Пирогова Минздрава России, ставший первой федеральной клиникой, на базе которой был открыт ковидный госпиталь, начинает подготовку к возобновлению работы в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Врачи в госпитале
22 июня, 09:30Распространение нового коронавируса
Московские врачи вылечили от COVID-19 более 136 тысяч человек
Прием пациентов с коронавирусом в центр прекращен, начат процесс закрытия коек, предназначенных для оказания помощи пациентам с COVID-19, уточнили в пресс-службе.
"Процесс обратного перепрофилирования под оказание плановой медицинской помощи в соответствии с подписанным министром здравоохранения приказом начат и в ряде других федеральных медицинских центров. Так, для плановых пациентов вновь будут открыты Научно-клинический центр геронтологии РНИМУ им .Пирогова и Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева", - отметили в пресс-службе.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Дебора Броннерт
Посол Великобритании примет участие в параде Победы в Москве
Игорь Коротченко
Эксперт оценил слова о гипотетическом конфликте Украины и Россией
Лежаки у бассейна санатория Знание в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
В санаториях ужесточат меры при возникновении инфекционных заболеваний
Дезинфекция поверхностей в детском саду
В Москве около двух тысяч детей не смогут выйти в детсады из-за COVID-19
Медик в машине скорой помощи
В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Валид Муаллем
В Сирии поприветствовали прекращение огня в Ливии
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом
Машина скорой помощи
В Тамбовской области число жертв коронавируса возросло до 20
Сотрудник МЧС России
На юге Москвы провалился грунт возле жилого дома
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Дезинфекция колоний и СИЗО в России
В колониях Петербурга и Ленобласти разрешили короткие свидания
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вторую группу добровольцев вакцинировали от COVID-19
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Филатовской больнице лечатся свыше 430 пациентов с COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Кирилл: карантин следовало использовать для решения проблем
Цветы купальницы в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна в Красноярском крае
Хакасия станет пилотным регионом для доступных путешествий по России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния