Московские федеральные медцентры возвращаются к штатному режиму работы

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Москве продолжается обратное перепрофилирование и возвращение к приему плановых пациентов ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России, ранее принимавших пациентов с COVID-19. Приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко, Национальный медико-хирургический центра им. Пирогова Минздрава России, ставший первой федеральной клиникой, на базе которой был открыт ковидный госпиталь, начинает подготовку к возобновлению работы в штатном режиме", - говорится в сообщении.