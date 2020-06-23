Московские федеральные медцентры возвращаются к штатному режиму работы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Федеральные медцентры в Москве, такие как Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, Научно-клинический центр геронтологии и Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, возвращаются к штатному режиму работы и завершают прием пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Москве продолжается обратное перепрофилирование и возвращение к приему плановых пациентов ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России, ранее принимавших пациентов с COVID-19. Приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко, Национальный медико-хирургический центра им. Пирогова Минздрава России, ставший первой федеральной клиникой, на базе которой был открыт ковидный госпиталь, начинает подготовку к возобновлению работы в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Прием пациентов с коронавирусом в центр прекращен, начат процесс закрытия коек, предназначенных для оказания помощи пациентам с COVID-19, уточнили в пресс-службе.
"Процесс обратного перепрофилирования под оказание плановой медицинской помощи в соответствии с подписанным министром здравоохранения приказом начат и в ряде других федеральных медицинских центров. Так, для плановых пациентов вновь будут открыты Научно-клинический центр геронтологии РНИМУ им .Пирогова и Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева", - отметили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.